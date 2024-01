Tras el estreno de ‘Yes, and?’ de Ariana Grande -30 años-, la han acusado de ser una rompe hogares, especialmente por su relación con Ethan Slater -31 años-.

La nueva canción de Ariana Grande, ‘Yes, and?’ ha salido por fin, en donde básicamente revela que las críticas que ha tenido en su vida no le importan en absoluto.

Lo cual ha hecho que las críticas se vuelvan más agresivas hacia Ariana Grande, tachándola de rompe hogares.

Video musical Yes, and? de Ariana Grande (Ariana Grande / YouTube)

Acusan a Ariana Grande sobre ser una rompe hogares

La canción ‘Yes, and?’ de Ariana Grande se ha convertido en todo un éxito, pero también ha provocado que acusen a la cantante y actriz de ser una rompe hogares.

Especialmente por la relación entre Ariana Grande y Ethan Slater, pues ambos estaban casados cuando comenzaron a salir.

Y es que a lo largo de la historia amorosa de Ariana Grande, la han acusado de ser infiel, de meterse en relaciones y de más.

Pues cuando Ariana Grande salía con Mac Miller, este ya tenía novia; cuando salió con Big Sean aunque ella tenía novia o incluso la aventura que tuvo con The Weeknd.

Y el año pasado se reveló que Ariana Grande se había divorciado de Dalton Gomez y comenzó a salir con Ethan Slater, quien estaba casado también.

Ethan Slater y Ariana Grande estarían saliendo como pareja (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Lo cual provocó que cientos de críticas a Ariana Grande explotaran en redes sociales y medios de comunicación, asegurando que era una rompe hogares.

¿Por qué la canción ‘Yes, and?’ revivió la polémica de Ariana Grande?

La canción ‘Yes, and?’ de Ariana Grande ha revivido una vez más la polémica de la cantante sobre ser una rompe hogares, lo cual se desató desde el año pasado.

Luego de que Ariana Grande fue llamada una rompe hogares, lo abordó en su canción ‘Yes, and?’.

Video musical Yes, and? de Ariana Grande (Ariana Grande / YouTube)

Especialmente en donde hay una línea en donde Ariana Grande ha sido criticada pues dice “Why do you care so much whose dick I ride?”.

Lo cual despertó aún más polémica opus aseguran que les importa ya que acusan a Ariana Grande de aparentemente destruir una famili a quien acababa de tener un bebé.

No obstante, el medio de comunicación Page Six quien fuera uno de los principales en acusar a Ariana Grande de ser una rompe hogares, se retractó.

Esto al decir que no había evidencia suficiente sobre qué Ariana Grande había sido la causa de que Ethan Slater y su esposa se divorciaran.

Esto provocó que en redes sociales como X -antes Twitter- causara un hashtag en donde exigían una disculpa a Ariana Grande por llamarla rompe hogares.