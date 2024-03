Evan Peters protagoniza we can’t be friends, la nueva canción de Ariana Grande con referencias a Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Evan Peters protagoniza el video para we can’t be friends, la nueva canción de Ariana Grande con referencias a Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Ariana Grande -de 30 años de edad- la está rompiendo en las redes sociales y plataformas de música tras estrenar su séptimo disco: Eternal Sunshine.

Sin embargo, lo hace acompañada del actor Evan Peters -de 37 años de edad- tras el lanzamiento del video para la canción we can’t be friends de Ariana Grande.

El nombre del actor Evan Peters está acaparando los reflectores tras protagonizar el nuevo video musical para la canción we can’t be friends de Ariana Grande.

Video que ya la está rompiendo, pues basta decir que we can’t be friends protagonizado por Evan Peters ya tiene nada más ni menos 54 millones de reproducciones a tan solo unas horas de su estreno en YouTube.

Mismo en el que podemos ver al actor Evan Peters como el amor de Ariana Grande, ese que desea borrar.

Video que regresa a Evan Peters a la actuación tras dos años de inactividad y que lo aleja por completo de los papeles de psicópata.

Por lo que podemos ver a Evan Peters como todo un lindo novio, pero que por alguna razón que no se explica, Ariana Grande lo borra en we can’t be friends.

Como ya muchos saben, para Ariana Grande la película Sunshine of the Spotless Mind es uno de los referentes en la vida de la cantante.

Por lo que para hacerle honor, Ariana Grande y Evan Peters protagonizan el video con referencias a Eternal Sunshine of the Spotless Mind para la canción we can’t be friends.

En el cual podemos ver a Ariana Grande replicar una de las escenas de Eternal Sunshine of the Spotless Mind con la sala de espera de una clínica médica.