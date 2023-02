Atentos fans de Wallows, pues la banda estadounidense de rock alternativo ofrecerá un concierto en México en el Lunario del Auditorio Nacional. Te damos los precios de los boletos y todo lo que necesitas saber para que no te los pierdas.

Tras su exitosa participación en el festival Corona Capital 2022, la agrupación estadounidense Wallows tendrá un show en solitario próximamente en la ciudad de México.

Por lo que aprovechando el marco de su presentación en el Festival Tecate Pal’ Norte 2023 y como teloneros de Blink-182 en el Palacio de los Deportes, Wallows dará concierto en el Lunario.

Por lo que la nueva y exclusiva cita para ver a Wallows en México será en el Lunario el próximo 30 de marzo del presente año.

Concierto de la banda de rock alternativo originaria de Los Ángeles, Wallows que formará parte de su Tell Me That It’s Over Tour.

Por lo que los fans podrán disfrutar del talento de estos tres jóvenes que forman Wallows, banda liderada por el también actor de 13 Reasons Why, Dylan Minnette de 26 años de edad, además de:

Braeden Lemasters de 27 años de edad

Cole Preston de 26 años de edad

Wallows en México: Precio de los boletos para su concierto en Lunario (Ocesa)

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Wallows en México?

Ten lista la tarjeta, pues la preventa de boletos para Wallows en México está a la vuelta de la esquina.

Debido a que la preventa Citibanamex iniciará el día de mañana, jueves 9 de febrero a través de la red de Ticketmaster.

Mientras que la venta general de boletos para Wallows en México será el 10 de febrero.

Wallows en México: Precio de los boletos para su concierto en Lunario (Twitter @wallowsmusic)

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de Wallows en México?

Aunque ya se tiene fecha para la venta de boletos para el concierto de Wallows en México, los precios oficiales aún no han sido revelados.

Sin embargo se estima que los precios para los boletos de Wallows en México oscilen entre los 500 y mil 500 pesos

Aquí te estaremos actualizando los costos de los boletos de Wallows en México en el Lunario de la CDMX.