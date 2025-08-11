Jennifer Lopez -de 56 años de edad- se hizo viral después de que un grillo se subiera por su vestido durante su más reciente concierto.

La cantante, quien estaba centrada en su interpretación, se quitó el insecto de encima sin entrar en pánico.

Un grillo se le subió a Jennifer Lopez en medio de su concierto

Jennifer Lopez vivió un momento un poco incómodo tras la aparición de un bicho sobre ella durante su reciente concierto.

La reacción de Jennifer Lopez fue inmediata; sin perder la calma, sacudió de golpe al grillo de su cuello.

Todo ocurrió cuando Jennifer Lopez subió al escenario con un vestido negro con cuello halter y aberturas.

Mientras interpretaba una balada, un enorme grillo trepó lentamente por su cuerpo y aterrizó en su cuello expuesto.

Jennifer Lopez no perdió el ritmo mientras agarraba el grillo y lo arrojaba lejos de su cuerpo , dejando su brazo extendido como si fuera parte de una coreografía de baile.

Sin inmutarse, Jennifer Lopez mostró una gran sonrisa y continuó interpretando la canción para su público, no sin antes tocarse el cuello.

El inesperado momento fue durante su presentación en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira mundial Up All Night: Live in 2025’.

Un grillo se le subió a Jennifer Lopez en medio de su concierto (Especial / Especial)

Jennifer Lopez brilla con su gira mundial Up All Night: Live in 2025’

Jennifer Lopez está actualmente en su gira Up All Night: Live in 2025′, la cual ha sido bien recibida por parte de sus fieles fans de todas partes del mundo.

La gira comenzó el 8 de julio en España y está recorriendo Europa, Oriente Medio y Asia.

El concierto de Jennifer Lopez presenta una mezcla de sus grandes éxitos y canciones nuevas.

Además, es la quinta gira de conciertos de Jennifer Lopez y está teniendo un gran éxito, con varios conciertos sold out.

Hasta el momento, Jennifer Lopez no ha confirmado si su gira mundial llegará a México.