Jennifer Lopez -de 55 años de edad- amplió su gira de conciertos Up All Night 2025 a ciudades inesperadas.

La cantante Jennifer López visitará varios escenarios después cancelar gira por América del Norte en el 2024.

Las ciudades donde Jennifer Lopez presentará su gira de conciertos Up All Night 2025

A través de sus redes sociales, Jennifer Lopez anunció su gira de conciertos Up All Night 2025 para todos sus fans.

Las ciudades que visitará la cantante de On The Floor son estas:

Vigo, España, en el Parque Tafisa: 8 de julio

Cadiz, España, en Nuevo Mirandilla: 10 de julio

Málaga, España, en Marenostrum Fuengirola: 11 de julio

Madrid, España. en Movistar Arena: 13 de julio

Barcelona, España. Palau Sant Jordi: 15 de julio

Bilbao, España. en BEC: 16 de julio

Tenerife, España, en Puerto de Santa Cruz de Tenerife: 18 de julio

Budapest, Hungría, en MVM Dome: 20 de julio

Lucca, Italia, en Mura Storiche: 21 de julio

Antalya, Turquía, en Regnum Carya Resort Hotel: 23 de julio

Varsovia, Polonia, en PGE Narodowy: 25 de julio

Bucarest, Rumania, en Piața Constituției: 27 de julio

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en Etihad Arena: 29 de julio

Sharm el-Sheij, Egipto, en Rixos Radamis: 30 de julio

Astana, Kazajistán, en Astana Arena: 1 de agosto

Ereván, Armenia, en Vazgen Sargsyan Republican Stadium3 de agosto

Estambul, Turquía, Yanikapi Festival Park: 5 de agosto

Taskent, Uzbekistán, en Milliy Stadium: 7 de agosto

Almatý, Kazajistán, Central Stadium: 10 de agosto

Gira de conciertos gira Up All Night 2025 Jennifer Lopez (@jlo / Instagram)

¿Cuándo fue la última vez que Jennifer Lopez dio una gira de conciertos?

La gira Up All Night: Live in 2025 de Jennifer Lopez marca el regreso a los escenarios para la actriz y cantante.

No hay que olvidar que la última vez que JLO dio un tour global fue el It’s My Party de 2019 .

En 2024, Jennifer Lopez anunció diversas presentaciones en América del Norte.

Sin embargo, canceló de manera repentina argumentando que quería tomarse un tiempo con su familia y seres queridos.

Dicha suspensión de Jennifer Lopez le generó muchas críticas por parte de sus seguidores que querían verla en vivo.