Jennifer Lopez- de 56 años de edad- quien se encuentra en Turquía como parte de su gira mundial ‘Up All Night: Live in 2025’ vivió un bochornoso momento.

La cantante disfrutaba de un día de compras hasta que se le fue negada la entrada a una tienda Chanel en uno de los centros comerciales más exclusivos de la capital turca.

Por esta razón le negaron la entrada a Jennifer Lopez a la tienda Chanel de Turquía

Jennifer Lopez vivió un incomodo momento cuando le negaron la entrada en una tienda Chanel en Estambul, Turquía.

Según un informe de Turkiye Today, Jennifer Lopez estaba de compras antes de su concierto en el Parque del Festival Yenikapı cuando ocurrió el incidente.

Jennifer Lopez (@jlo / Instagram)

Jennifer Lopez visito Parque Istinye, uno de los centros comerciales más exclusivos de Estambul.

La cantante vestía un conjunto rosa con sandalias doradas y bolsa del mismo color.

Cuando Jennifer Lopez estaba a punto de entrar a Chanel, un guardia de seguridad no la reconoció y le negó la entrada alegando que la boutique estaba abarrotada.

Jennifer Lopez no armó ningún alboroto y respondió con calma: “De acuerdo, no hay problema”, antes de marcharse sin ninguna reacción visible.

Más tarde, el personal de Chanel se acercó a la cantante para invitarla a entrar, pero esta vez, Jennifer López declinó la oferta cordialmente.

Tras el incidente, Jennifer Lopez fue vista pasando más de tres horas en tiendas de moda de lujo.

Según el medio, Jennifer Lopez se gastó miles de dólares en la marca francesa Céline y la marca turca Beymen.

Jennifer Lopez, actriz. (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

El incidente de Jennifer Lopez en su gira mundial ‘Up All Night: Live in 2025’

Jennifer Lopez no se salva de momentos incomodos durante su gira mundial “Up All Night: Live in 2025” en Turquía.

La cantante no solo ha estrenado canciones nuevas, sino que también tuvo un problema de vestuario en el escenario.

Jennifer Lopez llevaba un conjunto dorado para interpretar su nuevo tema “Birthday” y la falda se le cayó a mitad de la presentación.

EL momento fue grabado, y Jennifer Lopez dijo: “Me alegra que hayan reforzado el traje. Y me alegro de haber llevado ropa interior”.