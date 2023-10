Jay de la Cueva sufrió un aparatoso accidente que lo dejó lastimado de un pie y esto fue lo que pasó.

Moderatto se encuentra dando sus último conciertos, luego de que Jay de la Cueva revelara su separación tras 24 años juntos.

El grupo se presentó en la Feria de Pachuca y todo iba muy bien, hasta que Jay de la Cueva ‘dio un mal paso’ y terminó en el hospital.

¿Quién es la novia de Jay de la Cueva? Ella es Pame Voguel y no le teme a ser más alta que él

Moderatto tenía una gran presentación, pero al final de “Autos, moda y rock & roll” Jay de la Cueva se subió a su piano y al dar un salto para bajar, cayó mal.

El cantante se lastimó el pie y en su rostro era evidente el dolor que sentía, por lo que tuvo que salir del escenario.

Jay de la Cueva -de 45 años de edad- tardó varios minutos en regresar al escenario, por lo que sus fans comenzaron a manifestar su preocupación.

Al final, el vocalista de Moderatto pudo salir a cantar su última canción y se despidió del público con la canción “Gracias”.

“Me lastimé el pie. Espero que esté todo bien, pero no nos podemos ir sin cantar esta canción. A veces pasan estas ondas ¿no?”

Posteriormente, Jay de la Cueva explicó a sus fans lo que había ocurrido con su pie.

Al terminar el concierto de Moderatto, Jay de la Cueva tuvo que ser cargado hasta su auto, pues al parecer no podía mover el pie.

El cantante mostró su pie vendado y explicó a sus fans lo que había ocurrido.

“Todos los que están preocupados porque me tardé en salir para la última canción, es porque unos paramédicos me hicieron el favor de vendarme. Aún no sabemos si está esguinzado o roto”

Jay de la Cueva