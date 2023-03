Durante el concierto de Grupo Firme en el Foro Sol, Eduin Caz le pidió a la madre de sus hijos, Daisy Anahy, que lo deje regresar a su casa.

Y es que además de revelar que Daisy Anahy de 29 años, lo había dejado, en el concierto Eduin Caz aclaró que sí estaba durmiendo en otra casa.

Sin embargo, el cantante de 28 años aún no se da por vencido, pues aunque no reveló el motivo de su separación, aseguró que iba lograr que lo perdonaran.

Eduin Caz ya no quiere recordar cuando le fue infiel a su esposa

El día 10 de marzo, Grupo Firme presentó el primer concierto del cierre de su gira ‘Enfiestados y amanecidos’ el Foro Sol de la CDMX.

Y durante el evento, el vocalista Eduin Caz aprovechó el escenario para enviarle un mensaje a Daisy Anahy, la madre de su hijos.

Eduin Caz le pidió a Daisy Anahy, quien espera a su tercer hijo, que lo perdonara y que lo dejara regresar a su casa.

“Y si no me voy es porque todavía no quiero. Ya perdóname chiquitita preciosa”

Eduin Caz