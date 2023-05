Alicia Keys, de 42 años, bailó un corrido de Peso Pluma durante el concierto que ofreció en Guadalajara, Jalisco, este fin de semana.

El video donde se ve a Alicia Keys moviéndose al ritmo de ‘Ella Baila Sola’, la canción que llevó al top mundial a Peso Pluma y a Eslabón Armado, se ha viralizado en redes sociales.

Y es que, después de mirar a Alicia Keys bailando el famoso corrido tumbado e intentando cantarlo con su potente voz, los internautas piensan que ya todo es posible en esta vida.

Alicia Keys (@aliciakeys / Instagram)

Alicia Keys confiesa que le encanta la canción ‘Ella Baila Sola’ de Peso Pluma

¿Dudas de que el regional mexicano la está rompiendo en el mundo? Alicia Keys ha dejado las cosas muy claras en su vista a México,

La noche del viernes 19 de mayo, Alicia Keys se presentó en el Auditorio Telmex, de Guadalajara, interpretando las canciones que la han convertido en una estrella mundial.

La gente coreó al unísono con Alicia Keys temas como ‘No One’, ‘Empire Star of Mind’ y ‘Girl on Fire’, pero fue otra la canción que hizo estallar al público de emoción.

Justo cuando Alicia Keys terminaba de cantar ‘Girl on Fire’, comenzó a sonar ‘Ella baila sola’ y entonces ocurrió lo que sólo unos meses atrás jamás nadie hubiera imaginado.

Alicia Keys exclamó: ‘Oh, my God, say it with me because I love it”, animando a sus fans a cantar el corrido tumbado de Peso Pluma.

Alicia Keys le hizo coros a Peso Pluma y Eslabón Armado

Enseguida, Alicia Keys comenzó a mover las caderas el ritmo de la canción compuesta por Pedro Tovar, líder de Eslabón Armado.

Alicia Keys parece ignorar este detalle, pues en su concierto sólo hizo mención a Peso Pluma, mientras seguía bailando el corrido tumbado e incluso por un momento intentó cantar parte de la letra.

Pero, como evidentemente ignora la letra -aún cuando dijo que le encanta la canción- Alicia Keys terminó rematando los coros de ‘Ella baila sola’.

Los asistentes al show no perdieron oportunidad para grabar a Alicia Keys cantando un corrido tumbado y subir sus videos a plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, donde se han viralizado.

La gran mayoría de los internautas han reaccionado de forma positiva al gesto de Alicia Keys con la música regional mexicana, aunque otros le han pedido queno lo vuelva a hacer.

“Actualmente algunos cantantes buscan personalizar sus shows y dar algo especial. Quiso tener un detalle 🤷🏽‍♀️no les debería molestar” Fanny

“Así es, hermosa interpretación, esperemos no se vuelva a repetir” Leo Mata Fonseca

“X: Vamo al concierto de Alicia Keys para escuchar música de calidad 😌 La Licha Llaves con la percepción de la realidad completamente alterada: 😎😏🤣” Bruno Montag