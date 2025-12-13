Fue a mediados de este 2025 que se comenzó a rumorar un posible regreso de La Voz México, el reality show de canto que lleva fuera del aire desde el 2022.

Entre las expectativas que está generando La Voz México 2026, se ha revelado una lista no oficial de los coaches que estarían al frente de la nueva temporada.

¿Quiénes son los 4 coaches de La Voz México 2026? Una filtración ya generó molestias en los fans

La Comadrita, cuenta especializada en información de televisión y espectáculos, compartió una lista filtrada de los artistas que se unirían a La Voz México 2026 como coaches:

Pepe Aguilar, de 57 años de edad

Danna Paola, de 30 años de edad

Pablo Alborán, de 36 años de edad

Thalía, de 54 años de edad

Danna Paola en la Semana de la Alta Costura de París (Instagram @danna / Instagram @danna)

Pese a su cambio de televisoras durante las emisiones de La Voz México, este se mantuvo como uno el reality show favorito de los fans.

Los coaches son una parte importante dentro del formato del programa, ya que gran parte de la atención recae en la popularidad y el cariño que el público tiene con los artistas.

Siendo estos últimos quienes van guiando a sus alumnos para que avancen hasta la gran final.

Sin embargo, y pese a ser una lista filtrada, los fans no están contentos con la elección de uno de los coaches: Pepe Aguilar.

El cantante se sumó a lista negra de los mexicanos tras los escándalos amorosos de su hija Ángela Aguilar tras su matrimonio con el también cantante Christian Nodal.