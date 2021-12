Reviven cuando rechazaron a Emilio Osorio en La Voz México, en la edición del 2018.

Durante la final de ¿Quién es la Máscara? -donde Emilio Osorio quedó en tercer lugar- se recordó un episodio del famoso que le dejó muchos aprendizajes.

Y es que, hace algunos años, Emilio Osorio participó en La Voz México sin lograr convencer a algún coach.

¿Qué fue lo que pasó con Emilio Osorio en aquella audición? Aquí te contamos.

Emilio Osorio y ‘Hueva’ se quedaron con el tercer lugar en ¿Quién es la Máscara? Durante su revelación, los jueces recordaron su paso por otro reality show.

En el año 2018, Emilio Osorio participó en la etapa de audiciones de La Voz México.

Aunque Emilio Osorio acudió con la mejor actitud y ganas de conseguir el pase, el resultado fue un fracaso .

Y es que, sin saber que Emilio Osorio estaba detrás en el escenario, ningún coach se convenció por su voz.

En la entrevista previa de Emilio Osorio -hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio- el actor y cantante comentó que, desde pequeño, se enamoró del mundo del espectáculo .

Por ello, en busca de abrirse paso en la música por mérito propio y sin ayuda de sus apellidos, Emilio Osorio buscó oportunidad en La Voz México.

“Yo me acuerdo que desde los 5 años yo estaba dentro de este mundo. Desde chiquito a mí me gustó, simplemente, y para mí fue una bendición que justo. y que gracias a Dios, me tocara nacer donde me pueden apoyar.”

Emilio Osorio