A pocos días del inicio del festival Knotfest 2025 en CDMX, el evento tuvo que ser movido de sede y algunos fans no han tardado en reaccionar.

Por medio de un comunicado los organizadores dieron a conocer que el Knotfest 2025 ahora se llevará a cabo en el Estadio Fray Nano en la fecha acordada: sábado 6 de diciembre.

¿Por qué se cambió la sede del Knotfest 2025? Es el segundo evento que cambia de lugar

Originalmente, el Knotfest 2025 se iba a realizar en la Explanada del Estadio Azteca. Sin embargo, las condiciones afuera del recinto exhortaron a las autoridades a pedir un ajuste en la sede a los organizadores.

Los mismo pasó con la presentación de Limp Bizkit y el Loserville Gringo Papi Tour, programadas en el mismo lugar, por lo que se buscaban mejores condiciones para todos los asistentes y trabajadores del evento.

KNOTFEST 2025 México (KNOTFEST)

En su comunicado, organizadores del Knotfest 2025 apelaron a que el cambio de sede tiene como propósito garantizar una experiencia más fluida y segura .

Los accesos del Estadio Fray Nano quedarán distribuidos de la siguiente manera para el Knotfest 2025 el próximo 6 de diciembre:

Acceso 1: Grada Oro y VIP

Acceso 2: General B

Acceso 3: General A

Por su parte las as estaciones del Metro CDMX para llegar al recinto son Mixiuhca y Velódromo.