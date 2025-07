Twice lanzó su canción, This is for, con el álbum del mismo nombre; marcando su regreso tras un año de pausa.

Sin embargo, con diferencia mínima de minutos, el nuevo video de Twice coincidió de igual forma con el regreso de Blackpink a la música luego tres años de ausencia.

This is for de Twice (twice)

This is for, nuevo video en YouTube de Twice

A tan sólo un par de horas de estreno, This is for de Twice ha superado las 7 millones de reproducciones en YouTube.

Acá te compartimos el video oficial:

This is for marca el regreso de Twice tras un año de pausa y cuenta con 14 canciones que muestran su evolución musical:

Four This Is For (Title Track) Options Mars Right Hand Girl Peach Gelato Hi Hello Battitude (Unit A) Dat Ahh Dat Ooh (Unit B) Let Love Go (Unit C) G.O.A.T. (Unit D) Talk (Unit E) Seesaw Heartbreak Avenue

This is for de Twice compite con Jump de Blackpink

Los fans del K-pop se sorprendieron luego de que, tanto Twice como Blackpink, estrenarán sus nuevos vídeos musicales con sólo un par de minutos de diferencia.

This is for de Twice y Jump de Blackpink (especial)

A diferencia de las 7 millones reproducciones de Twice, los fans de Blackpink consiguieron que Jump obtuviera más de 21 millones de reproducciones; considerándose uno de los regresos más exitosos de una banda de K-pop.

Por otro lado, en las plataformas coreanas del día del lanzamiento, This is for debutó en el número 47 en Bugs y 125 en Genie, lo que refleja un inicio firme para la banda.

Mientras que Jump tuvo un debut más fuerte que This is for, alcanzando el número 4 en Bugs, 21 en MelOn y 23 en Genie.

Sin embargo, pese a todo lo anterior, estos lanzamientos generaron un revuelo tremendo en fans de todo el mundo, siendo un día histórico para el K-pop, con Twice y Blackpink demostrando por qué son líderes en la industria.