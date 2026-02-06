YG Entertainment, agencia de BLACKPINK, reveló nuevos detalles del próximo álbum de la agrupación: Deadline.
Más allá de una respuesta positiva, la reacción de los fans fue de enojo. Esto debido a que el regreso de BLACKPINK a la escena musical no cumplió con las expectativas.
Y es que de acuerdo con la agencia del grupo de K-pop, el nuevo álbum estará conformado por sólo 5 canciones:
- Jump
- Go
- Me and my
- Champion
- Fxxxboy
Fans de BLACKPINK decepcionados por el lanzamiento de Deadline
Tras darse a conocer las canciones de Deadline, los fans rápidamente notaron que “Jump” es un tema que ya había sido lanzado por la agrupación en el pasado.
Esto generó todavía más inconformidad contra BLACKPINK, pues significaría que sólo 4 de las 5 canciones son completamente nuevas.
Fue en 2022 cuando BLACKPINK lanzó su último proyecto musical. Y aunque hubo algunas giras mundiales de por medio, los fans esperaban con ansias nueva música.
En redes sociales el enojo se hizo más que presente, ya que las críticas apuntaban a una fuerte decepción.
Lo anterior debido a que pasaron 4 años para que hubiera noticias de BLACKPINK, por lo que había expectativas en un disco mucho más amplio y nutrido de nuevo material.
A la par, las quejas se enfocaron en que Deadline podría tener salvación si se hubiera incluido alguna colaboración.
Deadline de BLACKPINK estará disponible en plataformas musicales el próximo 27 de febrero de 2026.