Como parte del camino a Hell and Heaven 2023, la banda The Sisters of Mercy anunció su regreso a la CDMX y Guadalajara para el mes de junio con dos conciertos.

Así es, The Sisters of Mercy se presentará tanto en CDMX como en Guadalajara en un par de semana, lo que significa que los boletos ya fueron liberados.

Si tú eres fan de la banda o del heavy metal en general, aquí te daremos toda la información al respecto de estas dos presentaciones.

Lo que te podemos adelantar es que ninguno de estos conciertos será manejado por Ticketmaster u OCESA.

The Sisters of Mercy (@tsomofficial)

Precio de The Sisters of Mercy en Guadalajara

The Sisters of Mercy se presentará en Guadalajara en el C3 Stage el domingo 11 de junio de 2023.

El precio de los boletos para The Sisters of Mercy en Guadalajara es de 682 pesos, la entrada será general y se puede adquirir en Ticket Now México.

Ya puedes adquirir tus entradas; no habrá venta de boletos físicos, sólo mediante en enlace compartido anteriormente.

Asimismo, toma en cuenta que el evento dará inicio a las 7:00 PM de la fecha indicada; para que no tengas problemas al momento del traslado y salida del recinto donde se llevará a cabo.

En este concierto se tendrán activaciones especiales del Hell and Heaven 2023 , como venta de boletos para el festival, entre otras cosas.

The Sisters of Mercy en Guadalajara (Hell and Heaven)

Precio de The Sisters of Mercy en CDMX

Para la CDMX, The Sisters of Mercy se presentará el martes 13 de junio de 2023 en el Circo Volador, empezando a las 9:00 PM.

El precio de los boletos para The Sisters of Mercy en la CDMX es de 850 pesos más cargos.

En este caso, habrá una preventa limitada a 119 entradas en línea , posteriormente se abrirá la venta general.

Los boletos de la preventa se pueden comprar en Boletia.

Además en la venta general se podrán adquirir entradas físicas en los siguientes puntos:

Santa Obrera

Chops Coyoacán

Tianguis Cultural del Chopo

Necrosis Metal Store

Taquillas del Circo Volador, Centro de Arte y Cultura

Aquí no habrá activaciones del Hell and Heaven 2023, será un concierto aparte del camino al festival de heavy metal.