The Cranberries lamenta que la letra de su canción “Zombie” siga vigente como protesta contra la guerra.

Pese a que se lanzó en 1994, “Zombie”, de la banda irlandesa The Cranberries, es un tema que sigue resonando ante las injusticias del mundo.

Baterista de The Cranberries lamenta que la letra de su canción “Zombie” siga vigente como protesta contra la guerra

El baterista de The Cranberris, Fergal Lawler -de 54 años e edad-lamentó que “Zombie” siga vigente como protesta ante la guerra.

La canción, escrita por Dolores O’Riordan, logró el por el tema que trató y hoy en día todavía es relevante, según Fergal Lawler.

Especialmente porque hay un rechazo a los conflictos bélicos y las víctimas que la guerra deja a su paso, donde hasta niños terminan afectados.

Fergal Lawler lanzará una colección del álbum “No need to argue”, que incluye “Zombie”, y fue publicado en 1994 por The Cranberries bajo el sello de Island Records.

Ellos murieron a causa del ataque terrorista del Ejercito Republicano Irlandés (IRA), en Warrington, Inglaterra.

The Cranberries, banda (The Cranberries / Facebook)

Letra completa en español de Zombie, canción de The Cranberries

La letra completa en español de “Zombie”, canción de The Cranberries, dice esto:

“Otra cabeza se baja humildemente

Un niño es llevado suavemente

Y la violencia causó este enorme silencio

¿A quién estamos engañando?

Pero ya ves, no soy yo

No es mi familia

En tu cabeza, en tu cabeza, están peleando

Con sus tanques y sus bombas

Y sus bombas y sus armas

En tu cabeza, en tu cabeza, están llorando

En tu cabeza, en tu cabeza

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

Qué hay en tu cabeza, en tu cabeza

Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh

Du, du, du, du

Du, du, du, du

Du, du, du, du

Du, du, du, du

El corazón roto de otra madre es tomado

Cuando la violencia causa silencio

Nosotros estamos equivocados

Es el mismo cuento de siempre

Desde 1916

En tu cabeza, en tu cabeza, todavía están peleando

Con sus tanques y sus bombas

Y sus bombas y sus armas

En tu cabeza, en tu cabeza, están muriendo

En tu cabeza, en tu cabeza

Zombie, zombie, zombie-ie-ie

Qué hay en tu cabeza, en tu cabeza

Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie"

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh,eh-eh-oh,ra-ra"