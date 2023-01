Flowers de Miley Cyrus se ha convertido en una de las canciones más populares desde su estreno el pasado 12 de enero del 2023 , y ahora se ha colocado como la más escuchada en Australia.

De acuerdo al Top 50 de Spotify en Australia, Flowers de Miley Cyrus de 30 años de edad, se ha colocado en el puesto número uno de los más escuchado en la plataforma de streaming.

Cabe recordar que esta canción, además de ser una celebración al amor propio, es un modo de respuesta a Liam Hemsworth de 33 años quien fuera pareja de Miley Cyrus.

Y lo que ha resaltado entre los usuarios es que Flowers de Miley Cyrus se coloque como la canción más escuchada en Australia, de donde precisamente es originario Liam Hemsworth.

Flowers de Miley Cyrus es lo más escuchado en Australia (Spotify)

Flowers de Miley Cyrus también es la canción más escuchada en el mundo

Se ha revelado que Flowers de Miley Cyrus, se ha colocado como la canción más escuchada en Australia, de donde es originario Liam Hemsworth, ex esposo de la cantante.

Pues tal y como se ha dicho, Flowers de Miley Cyrus es una respuesta a Liam Hemsworth luego de dedicarle When I Was Your Man de Bruno Mars.

Es así como Flowers de Miley Cyrus está cargada de referencias a su relación con Liam Hemsworth, en donde la cantante celebra el amor propio y prioriza su salud mental.

Pero no solamente Flowers de Miley Cyrus se ha colocado como lo más escuchado en Australia, sino en todo el mundo superando la Music Sesion #53 de Shakira de 35 años y BZRP de 24 años.

Hasta ahora, la canción Flowers de Miley Cyrus ya junta 10 millones 975 mil 946 reproducciones en Spotify y contando.