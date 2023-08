Selena Gómez ha emocionado a sus fans que ya quieren escuchar música nueva de la cantante con un sencillo para el 25 de agosto, pero ¿Y SG3?

La cantante de 31 años de edad Selena Gomez ha dado una de las noticias que más han esperado sus seguidores.

Pues será el próximo 25 de agosto cuando Selena Gomez estrena un nuevo sencillo en su repertorio musical.

Selena Gomez en los Globos de Oro 2023 (Amy Sussman / AFP)

“Single Soon” será el nuevo sencillo que estrene Selena Gomex el 25 de agosto

A través de sus redes sociales, Selena Gomez ha anunciado que pronto estrenará un nuevo sencillo titulado “Single Soon”

Sencillo de Selena Gomez estará publicando para cerrar el verano de la mejor manera y con música nueva.

Asimismo, Selena Gomez adelantó que “Single Soon” es una canción que hace tiempo escribió.

“Todos habéis estado pidiendo música nueva durante un tiempo… quería sacar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo que es perfecta para el final del verano.” Selena Gomez

Tras esto se dice que “Single Soon” hablará de la soltería, además de que ya auguran que será todo un éxito en las listas musicales.

¿Y SG3? Selena Gomez aún no termina su tan esperado disco

Luego de que en diciembre de 2022, Selena Gomez segura que pronto tendríamos un disco nuevo de la cantante con SG3, la pregunta que muchos se han hecho es que para cuándo.

A lo que es la propia Selena Gomez quien nos confirma que su nuevo disco SG3 aún no se ha sido terminado.

Lo que sin duda deja un poco decepcionados a sus fans, sin embargo, pues pese a que el anuncio de Selena Gomez de SG3 se dio hace casi ya un año, esto era de esperar.

Debido a que crear todo un disco nuevo es un proceso que conlleva un largo tiempo, además de que recordemos que Selena Gomez estuvo muy ocupada grabando la segunda temporada de su serie Only Murders in the Building que esta a punto de estrenarse el 31 de agosto.

Sin embargo, esperemos que tras el estreno de “Single Soon” el próximo 25 de agosto; Selena Gomez nos esté dando la sorpresa del pronto lanzamiento de su disco SG3.

Pese a esto, te recomendamos mantener atento al estreno de “Single Soon” de Selena Gómez, que se podrá escuchar en todas las plataformas de música por streaming, así como el canal de YouTube de la cantante a partir del 25 de agosto.