Santa Fe Klan se enfrentó a la seguridad de su concierto para defender a fans y se ganó los aplausos de los asistentes.

La carrera de Santa Fe Klan ya traspasó fronteras y se encuentran de gira por Estados Unidos, donde ha tenido conciertos muy significativos.

Sin embargo, hubo un concierto donde los guardias de seguridad atacaron a un fan de Santa Fe Klan y él dejó de cantar para defenderlo.

Santa Fe Klan defiende a un fan al que golpearon guardias de seguridad en su concierto

Circula en redes sociales un video donde se ve a Santa Fe Klan -de 23 años de edad- peleando con guardias de seguridad que agredían a sus fans.

“Oye carnal, ya sé que no me entiendes, pero no trates mal a mis fans”, dijo Santa Fe Klan mientras observaba a guardias de seguridad que estaban sometiendo a un joven.

Santa Fe Klan (Instagram/@santa_fe_klan_473)

En el video se podía escuchar que el fan de Santa Fe Klan estaba herido y el cantante pedía que lo llevaran a la parte de atrás del escenario para que recibiera asistencia.

Incluso, Santa Fe Klan pidió una “porra” para los miembros de seguridad y el público comenzó abuchearlos.

Fan narra lo ocurrido en el concierto de Santa Fe Klan

El video donde Santa Fe Klan defiende a su fan, fue difundido por una usuaria de TikTok, quien contó cómo ocurrió el incidente.

Sharon narró que el concierto se realizó el lunes 3 de julio en Florida y que Santa Fe Klan invitó a uno de sus fans a subir al escenario.

Pero, los de seguridad impidieron que el hombre subiera al escenario y lo habrían jalado , por lo que cayó y se lesionó.

El fan de Santa Fe Klan tuvo que recibir asistencia médica y el cantante trató de estar al pendiente de él, para después continuar con su concierto.

Hasta el momento, Santa Fe Klan no se ha pronunciado por este incidente con su fan, pero sí trató de defenderlo cuando los guardias lo agredieron.

Santa Fe Klan continúa con su gira por Estados Unidos, fans han exigido que el cantante y su equipo estén más al pendiente de la integridad de sus fans para evitar incidentes.