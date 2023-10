Pabellón Oeste será el recinto para recibir en concierto a Royal Blood en México; aquí detalles y precios de boletos.

El dúo británico de rock alternativo Royal Blood regresa a nuestro país para ofrecer un único concierto en Pabellón Oeste.

Esto como parte de la gira de Royal Blood para promocionar su nuevo disco Back to the Water Below.

¿Cuándo es el concierto de Royal Blood en México?

Será una única fecha en concierto para ver a Royal Blood en México, la cita es el próximo 2 de abril del 2024.

Recuerda que el Pabellón Oeste está dentro del Palacio de los Deportes, recinto ubicado en avenida Añil número 467, colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la CDMX.

Esta es la fecha de preventa de boletos para ver a Royal Blood en México

La preventa de boletos para Royal Blood en México ya tiene fecha para su salida, así que ve apartando el día para que no te pierdas de verlos.

Pues la preventa para los boletos de Royal Blood en Pabellón Oeste comenzará de manera regular los días:

26 de octubre: Preventa Citibanamex a las 11:00 am y contará con 3 meses sin intereses

27 de octubre: Venta General 11:00 am y en taquillas del Palacio de los Deportes

¡Desde UK @royalblooduk llegará a México con un show brutal! 🔥 ¡Ve apartando la fecha! 🎸#PreventaCitibanamex: 26 de octubre.

¿Cuál es el precio de los boletos para el concierto de Royal Blood en Pabellón Oeste?

Por el momento el precio de los boletos para ver a Royal Blood en Pabellón Oeste no han sido revelados por parte de Ticketmaster

Sin embargo, los insider manejan que el precio de boletos para de Royal Blood en Pabellón Oeste podrían oscilar entre los 670 a los mil 200 pesos.

¿Royal Blood estará en el Tecate Pal Norte 2024?

Ante el anuncio del concierto de Royal Blood en Pabellón Oeste, los rumores se han calentado asegurando que no será el único show que el dúo británico presente en México.

Pues se maneja que la agrupación Royal Blood formará parte de la alineación del cartel del festival de música en el Tecate Pal Norte 2024 debido a la cercanía de las fechas.

Pese a esto, hasta el momento Royal Blood no tiene otra fecha confirmada en México con excepción de la de Pabellón Oeste.