Mon Laferte -de 40 años de edad- se presentará en un concierto emotivo en Bellas Artes en compañía de Mujeres del Viento Florido.

Mon Laferte y Mujeres del Viento cautivarán al público en un concierto especial que rendirá tributo a la música oaxaqueña y al talento femenil en una noche mágica.

Dicho evento es presentado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que incluirá composiciones de Mon Laferte.

La colaboración entre la cantante y la talentosa agrupación es una oportunidad única para experimentar la diversidad musical y cultural de México.

Mon Laferte tendrá un concierto especial en la sala principal del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.

Mon Laferte estará acompañada de las Mujeres del Viento Florido y llegará el próximo 9 de diciembre de 2023 a las 20:00 horas.

El concierto forma parte del programa artístico integrado con música y canciones tradicionales oaxaqueñas, que conforman parte de la diversidad musical de México.

El público escuchará canciones que Mon Laferte presentó en el Lincoln Center de Nueva York en febrero pasado, piezas compuestas por la cantante.

Además de interpretar temas que integran parte fundamental del repertorio de la música mexicana como “Dios nunca muere” o “Canción mixteca”.

Mujeres del Viento Florido son una de las bandas femeninas más emblemáticas a nivel internacional, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Los boletos para el concierto de Mon Laferte con Mujeres del Viento Florido estarán a la venta a partir del miércoles 25 de octubre.

Esto, a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de Bellas Artes.

Ubicado en Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX.

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios de los boletos, así que los fans deben de estar muy al pendiente de los detalles revelados más adelante.

Mon Laferte anunció uno de los conciertos más importantes en su carrera, en el Palacio de Bellas Artes.

No pudo ocultar su gran emoción por cantar en el mismo lugar en donde lo han hecho grandes artistas de México, como Juan Gabriel.

" En el recinto cultural más importante de mi amado México, ahí estaré cantando con Mujeres del Viento Florido, he pasado cientos de horas viendo videos de Juan Gabriel y Chavela en este lugar maravilloso, no se imaginan lo que siento en este momento, estoy muy emocionada, me cuesta aguantarme las lagrimas de la felicidad.

Gracias maestra Leticia por crear Viento florido, gracias por crear una Banda de mujeres, gracias por cambiar el mundo, gracias por enseñarnos y permitirnos avanzar como sociedad, amo este México en donde caben muchos Méxicos, gracias Viento florido por permitirme llegar a Bellas artes a su lado...”

Mon Laferte