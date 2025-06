El cantante británico de 80 años de edad, Rod Stewart suma una fecha más en México en concierto para Querétaro, además de su show en el Palacio de los Deportes.

Concierto de Rod Stewart en Querétaro del cuál ya te tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el show del británico.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver a Rod Stewart en concierto en Querétaro

Rod Stewart regresa a Querétaro después de 36 años sin presentarse en el estado en concierto, esto como parte de su gira One Last Time 2025; a continuación precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es, para que no te lo pierda:

Fecha:9 de octubre de 2025 Hora: 9:00 de la noche en punto Sede: Estadio La Corregidora Telonero: Sin artista previo Precio de boletos: Aún sin costos oficiales Boletera: Eticket Preventa de boletos

Preventa de boletos Banorte con crédito: 19 de junio 2025 a las 11:00 de la mañana

Preventa de boletos Banorte con crédito y débito 20 de junio 2025, inicia a las 11:00 am

Venta general y taquillas del Estadio La Corregidora: 21 de junio 2025 a las 11:00 de la mañana

Rod Stewart regresa a Querétaro en concierto después de 36 años

Tuvieron que pasar 36 años, para que la leyenda del pop-rock británico Rod Stewart regresará al estado de Querétaro para deleitar a sus fans en el estado.

Para los fans que deseen asistir al concierto de Rod Stewart en Querétaro, la preventa Banorte les dará a sus tarjetahabientes de crédito compras de boletos con 5 y 10 meses sin intereses.

Pese a que aún no se han dado a conocer los precios de boletos para el concierto de Rod Stewart en Querétaro, ya se conoce la distribución de localidades y el mapa del Estadio La Corregidora, las cuales serán:

Cancha VIP

Cancha Platino

Cancha Oro

Azul Central

Central Oriente Bajo

Cabecera Sur Baja

Central Poniente Alto

Central Oriente Alto

Cabecera Sur Alta

Platea Sur

Corner Oriente Bajo

Corner Poniente Bajo

Corner Oriente Alto

Corner Poniente Alto

Estadio La Corregidora (eticket )

Asimismo, recuerda que el Estadio La Corregidora es el recinto ubicado en Avenida de las Torres sin número colonia Centro Sur en Santiago de Querétaro, Querétaro.