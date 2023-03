Robert Smith, líder de la banda de rock estadounidense ‘The Cure’, explotó contra Ticketmaster por vender boletos tan caros.

El próximo 10 de mayo, The Cure iniciará una gira de al menos 30 conciertos por Estados Unidos, arrancando en Nueva Orleans y terminando en Florida, el 1 de julio.

La venta de boletos para los shows de The Cure se ha sumado a la polémica que ha incluído a otros conciertos manejados por Ticketmaster, debido a cosas como:

En Twitter, Robert Smith, líder de The Cure, informó que previo a la venta de boletos, contactó a Ticketmaster para evitar que los precios terminaran por las nubes.

Ticketmaster, dijo, le respondió que en Norteamérica, el negocio de la reventa es una industria multimillonaria que recurre a tácticas muy sofisticadas para comprar boletos.

Ante ello, Ticketmaster le propuso a The Cure usar su plataforma ‘Fan Verificado’, que, le aseguraron, ha logrado reducir el porcentaje de boletos en reventa hasta un 5 por ciento.

Robert Smith señaló que fue así que como The Cure aceptó el uso de ‘Fan Verificado de Ticketmaster’.

Pese a ello, el líder de The Cure se mostró decepcionado, pues al salir a la venta los boletos de su gira, todo resultó opuesto a como se los plantearon.

Y es que, los fans de The Cure denunciaron insistentemente que los boletos para sus shows eran excesivamente altos.

Robert Smith respondió a estos fans que The Cure nunca estuvo de acuerdo con los precios dinámicos.

Asimismo, cuestionó si The Cure debe buscar otras alternativas para frenar la reventa, como realizar más conciertos o en lugares más grandes.

Ante los precios excesivos de sus boletos, el líder de The Cure reiteró que Ticketmasater les aseguró que primero vendería los boletos a sus fans verificados.

Fue así como Robert Smith explotó contra Ticketmaster por la forma como organiza la venta de boletos:

“Tuve una conversación por separado sobre la zona platino, para ver si había entendido mal algo, pero no. Es una estafa codiciosa y todos los artistas tienen la opción de no participar. Si ningún artista participara dejaría de existir. Me siento tan harto como ustedes por el debacle de hoy de Ticketmaster. Para ser muy claro, el artista no tiene manera de limitarlos. He estado preguntando como se justifican, si tengo algo coherente a modo de una respuesta se los haré saber a todos”

Robert Smith, líder de The Cure