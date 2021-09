Residente manda mensaje a J Balvin por llamado a boicotear los Latin Grammy

Residente ocupó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje de 2 minutos a J Balvin recriminando su llamado a boicotear los Latin Grammy.

Aunque el video fue eliminado tiempo después , el mensaje fue aplaudido por muchos como Don Omar y seguidores de Residente quienes le dieron la razón sobre J Balvin.

René Pérez, mejor conocido como Residente mandó un mensaje a J Balvin, luego de que este hiciera un llamado a no asistir a los Latin Grammys, pues dice solo sirven para rating.

Residente comenzó cuestionándole, que, si en verdad los Grammys no valoraran al género urbano, él no tendría 31 premios.

“Pa entender porque estoy perdido José, si los Grammys no nos valoran, entonces ¿Por qué yo tengo 31 grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo, ¿De qué género estamos hablando?”.

Residente, cantante.