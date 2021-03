Tras la polémica protagonizada por Arcángel y Anitta, Residente aseguró que todas las personas son libres de mostrar su cuerpo.

El 9 de marzo Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, causó gran polémica al compartir un comentario machista en el que asegura que las mujeres piden respeto cuando en las redes sociales se la pasan “enseñando el culo".

Su publicación causó la molestia de Anitta quien no dudó en responderle de manera categórica. René Pérez ‘Residente’ se sumó a la cantante y con humor señaló que todas las personas son libres de mostrar su cuerpo.

Residente: "Todos podemos mostrar el culo"

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, Residente tomó con humor la polémica de Arcángel y Anitta. Sin embargo de manera categórica mostró su apoyo a las mujeres y defendió su derecho a mostrar su cuerpo.

En un primer momento el cantante puertorriqueño destacó que por conseguir likes no enseñaría su cuerpo en las redes sociales, pero destacó que si él tuviera un trasero como el de Anitta no perdería la oportunidad para mostrarlo todo el día.

“Personalmente por likes no enseñaría mi culo en las redes sociales, pero si tuviera el culo de Anitta, así bien cabrón, estaría todos los días enseñándolo o si tuviera el culo de Villano Antillano o el de Don Omar, estaría en tanga yendo a buscar las cartas en el buzón” Residente

Burlándose de su cuerpo, Residente dejó en claro que las personas son libres de mostrarse si así lo desean, sin importar si cumplen con los estereotipos de belleza o no.

El famoso destacó que él que una persona decida mostrar o no su cuerpo en las redes sociales no lo definen como persona.

“Pero mi culo no es así, mi culo está lleno de barros, una mierda, de culo. Pensándolo bien, no importa, aunque tengamos el culo que tengamos, lo podemos mostrar porque eso no nos define como hombres o como mujeres" Residente

Residente puntualizó que todas las personas son libres de mostrarse como son y nadie debe de ser juzgado por ello.

“Así que damas o caballeros, todos podemos enseñar nuestros culos, estamos en el 2021 y nadie nos debe juzgar por eso” Residente

Antes de finalizar bromeó y aseguró que a él le pueden mandar sus traseros por Instagram. A los cuantos segundos aseguró que había llegado su novia, entonces se retractó.