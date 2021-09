J Balvin: Poncho Lizárraga lo felicita por su nominación en los Latin Grammy, a pesar de estar planeando su boicot

El pasado 28 de septiembre, el cantante de género urbano, J Balvin, dio mucho de qué hablar luego de hacer un llamado a boicotear los premios Latin Grammy.

Pero tal parece que a pesar de ello, Poncho Lizárraga, integrante de la Banda El Recodo, continúa apoyándolo, pues no dudó en felicitarlo, a pesar de todas las controversias que ha causado hasta el momento.

Recordemos que en las publicaciones de Twitter de J Balvin, el cantante asegura que la premiación no valora al género urbano.

“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco esta aburrido . Les damos Rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE”

Twitter @JBALVIN