Todos los fans se preparan para el concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes de este 27 septiembre.

Si tú eres uno de los que asistirá al concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

Setlist del concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes

El posible setlist del concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes incluiría 21 canciones de la banda.

Toma en cuenta que este setlist del concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes es una posibilidad, pues la banda tiende a hacer cambios entre sus presentaciones.

Maya Ser humano Eres Te veo en el 27 Vueltas Como tú No te puedo olvidar Miénteme Galáctica Neón Pulso Efímera Fusión Eco Mandala Veneno Contacto Resplandor No confíes en mí Vicio Inevitable

Horario del concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes

El concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes iniciará a las 8:30 p.m. del sábado 27 de septiembre.

Se espera que el concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes dure alrededor de 2 horas, por lo que terminaría alrededor de las 10:30 p.m.

Aunque existe la posibilidad de que se retrase un poco, debido a que habrá un grupo telonero y esto en ocasiones significa algunos minutos extra, en lo que se quita la producción de los mismos.

Si esto llega a pasar, el evento podría terminar alrededor de las 11:00 p.m., por lo que recomendamos tomar tus precauciones.

Telonero del concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes

El concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes tendrá como telonero a Two Another.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el horario en que saldrá Two Another a cantar en el concierto de Camilo Séptimo en Palacio de los Deportes.

Si lo harán a las 8:30 p.m., o antes del mencionado horario de inicio del evento.

En cualquier caso, se espera que el telonero tenga una presentación alrededor de 30 a 40 minutos.