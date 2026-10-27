Marca Registrada desafió la prohibición de narcocorridos en Chihuahua cantando “Si fuera fácil”.

El pasado 24 de octubre se presentó Marca Registrada en el palenque de Expogan Chihuahua 2026 y al final de su presentación interpretaron “Si fuera fácil”, la cual hace apología al delito al hablar del narcotráfico.

Marca Registrada canta narcocorridos en Chihuahua

Chihuahua es uno de los estados que prohíben los narcocorridos en espacios públicos pero, a pesar de esto, Marca Registrada cantó una canción que hacía apología al delito.

“Muchachos, por favor, que valga la pena la multa”, dijo Fidel Oswaldo Castro, vocalista de Marca Registrada.

Marca Registrada (Instagram/@grupomarcaregistrada1)

“Si fuera fácil” es una melodía que habla de una persona que tras vivir una vida de carencias, decide vender drogas y formar parte del narcotráfico.

“Mis carnales salimos adelante a nuestra manera, moviendo mota, uno hace lo que deja feria”, dice una de las estrofas de la canción.

Los Tucanes de Tijuana también desafiaron la prohibición de narcocorridos en Chihuahua y cantaron El Águila Blanca en el mismo palenque, pero el 23 de octubre.

Dicha canción hace referencia a Amado Carrillo Fuentes, por lo que ambos grupos serán sancionados con una multa.

La multa que pagará Marca Registrada por cantar narcocorridos en Chihuahua

Marca Registrada violó la reglas de Chihuahua deliberadamente, por lo que el gobierno estatal anunció que los multarán.

La subdirección de Gobernación Municipal de Chihuahua informó que Marca Registrada pagará 762 mil 515 pesos de multa por cantar narcocorridos.

El grupo tiene cinco días para atender las actas y realizar el procedimiento correspondientes .

Pedro Olivo, titular de esta dependencia, mencionó que analizan imponer multas adicionales a Marca Registrada y Los Tucanes de Tijuana, una vez que se analicen las melodías que interpretaron.