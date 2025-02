Estas son las mejores 11 canciones de Taylor Swift- de 35 años de edad- para dedicar a un novio.

Una de las mejores formas de expresar tu amor es con la música, y las canciones de Taylor Swift son la opción ideal para hacerlo.

Quién diga que Taylor Swift no es la reencarnación de Cupido, es porque no le ha puesto suficiente atención a su discografía.

Ya que la cantante tiene las mejores canciones para dedicar a tu novio por la letra y aquí te las presentamos.

¿Qué canciones de Taylor Swift puedo dedicar a a mi novio por la letra?

El amor es un tema recurrente en los éxitos de Taylor Swift, pues juega un papel importante en su música, logrando que miles de fans se identifiquen con ella.

Taylor Swift conecta con sus seguidores de una manera profunda y significativa, sobretodo en temas del amor.

Por lo que si estás en tu “lover era”, estas 11 canciones de Taylor Swift son perfectas para dedicarle a un novio:

Lover - Lover (2019) Ours - Speak Now (Taylor’s Version) 2023 You are in love 1989 (Taylor’s Version) 2014 Mine - Speak Now (Taylor’s Version) 2023 King of my heart - Reputation (2017) The way I loved you - Fearless Sweet Nothing - Midnights (2020) Timeless - Speak Now (Taylor’s Version) 2023 Lavender Haze - Midnights (2020) Paper Rings - Lover (2019) Sparks Fly - Speak Now (Taylor’s Version)

Taylor Swift (Taylor Swift Twitter @taylorswift13)

Lover, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

Lover es una canción escrita por Taylor Swift, lanzada el 16 de agosto del 2019 como el tercer sencillo de su séptimo álbum de estudio Lover.

En la canción Lover de Taylor Swift en una oda de amor verdadero y a la intimidad de una relación. Desde su lanzamiento ha sido interpretada como una carta de amor.

Ours, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

Ours se incluye en el tercer álbum de estudio de Taylor Swift, Speak Now.

La canción Ours de Taylor Swift es una dulce melodía que habla sobre la fortaleza y pureza de un amor que se mantiene firme ante las adversidades.

You are in love, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

You are in love pertenece al quinto álbum de estudio de Taylor Swift, 1989.

La canción You Are In Love de Taylor Swift es una delicada narración de los momentos sutiles y las señales que indican que una persona está enamorada.

La cantante captura la esencia de cómo se siente estar enamorada sin necesidad de grandes declaraciones.

Mine, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

Mine, se incluye en el tercer álbum de estudio de Taylor Swift, Speak Now.

Mine, es una canción sobre creer en el amor, incluso cuando el camino se pone difícil, y explora el viaje emocional de una relación amorosa desde sus inicios hasta la superación de obstáculos.

King of my heart, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

King of my heart se encuentra en el sexto álbum de Taylor Swift, Reputation.

La canción King Of My Heart de Taylor Swift es una oda al amor verdadero y a la realización emocional que se encuentra al conocer a la persona adecuada.

The Way I Loved You, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

The Way I Loved You pertenece al segundo álbum de estudio de Taylor Swift, Fearless

La canción The Way I Loved You de Taylor Swift es una exploración emocional de los contrastes en las relaciones amorosas.

Sweet Nothing, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

Sweet Nothing es una canción del décimo álbum de estudio de Taylor Swift, Midnights

La canción Sweet Nothing de Taylor Swift nos sumerge en una narrativa íntima del confort de los momentos compartidos con una persona especial.

Timeless, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

Timeless, se incluye en el tercer álbum de estudio de Taylor Swift, Speak Now.

La canción Timeless de Taylor Swift es una oda al amor eterno, la letra sugiere que el amor es tan fuerte que florece en cualquier tiempo.

Lavender Haze, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

La canción Lavender Haze de Taylor Swift, incluida en su álbum ‘Midnights’, nos sumerge en una atmósfera íntima que refleja el deseo de vivir un amor alejado de las expectativas.

Paper Rings, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

Paper Rings se incluye en el séptimo álbum de estudio Taylor Swift, Lover.

La canción Paper Rings de Taylor Swift es una oda al amor auténtico que se centra en la conexión emocional de dos personas.

La letra refleja una historia de amor que poco a poco se transforma en algo profundo y significativo.

Sparks Fly, canción de Taylor Swift para dedicarle a un novio

Sparks Fly, se incluye en el tercer álbum de estudio de Taylor Swift, Speak Now.

La canción Sparks Fly de Taylor Swift es una expresión vibrante de la atracción y la química intensa entre dos personas.