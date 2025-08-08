Gabriela de KATSEYE ft Young Miko -de 27 años de edad- fue lanzada 7 de agosto de este 2025, tras el éxito de la canción sin el remix.

Y si te gustó la colaboración de KATSEYE ft Young Miko, aquí te dejamos la letra completa en español del remix multicultural.

Gabriela de KATSEYE ft Young Miko: Letra completa en español

Esta es la letra completa en español del remix multicultural de KATSEYE ft Young Miko ‘Gabriela’:

(Oh)

(Sí, sí)

(Es Baby Miko, brr)

Caliente como una bala

Volando demasiado rápido, no pude atraparla

Corazón en el ataúd

Siempre lo supiste

El papel protagónico, la atracción principal

Tienes cámaras destellando

Como, ooh

Tienes las miradas de todos desvistiéndote

Y yo también lo veo

Sí, ooh

Podrías tener a quien quisieras

Te lo ruego

Quita las manos, Gabriela, Gabriela

Quita las manos, Gabriela-la-la

Aléjate de mi chica, Gabriela

Aléjate, Gabriela-la-la

Porque, ooh

Podrías tener a quien quisieras

Te lo ruego (cariño, por favor)

Quita las manos, Gabriela, Gabriela

Quita las manos, Gabriela-la-la

La-la-la-la

Piel amaretto

Apuesto a que sabes igual que el verano

Bajo las sábanas (hey)

Yo en el medio

Sobreprotectora de mi amante

Me haces pensar

Como, ooh

Si hicieras realidad todas estas fantasías

¿Qué harías?

Sí, ooh

Podrías tener a quien quisieras

Pero te lo ruego

Quita las manos, Gabriela, Gabriela

Quita las manos, Gabriela-la-la

Aléjate de mi chico, Gabriela

Aléjate, Gabriela-la-la

Porque, ooh

Podrías tener a quien quisieras

Te lo ruego (hey)

Quita las manos, Gabriela, Gabriela

Quita las manos, Gabriela-la-la

La-la-la-la

La-la-la-la

La-la-la-la

La-la-la-la (oh, no)

Eres una mala, chica, estás haciendo trampa

Todos te hacen coro, ¿no ves cómo te cantan? ‘Tás pa’ perrearte con mi cadena dándote en la espalda

Mami, ¿no quieres como Fanta? si, si

Te gusta burlarte de ellos, bandida, diabla, pero Dios te bendiga

Lowkey, si te pillo en la esquina, por ley va’ a querer que yo siga

Ven, baja pa’ carolina pa’ que pruebes una latina

Manos fuera, Gabriela, mejor pónmelas encima, hum

Manos fuera, Gabriela, Gabriela

Manos fuera, Gabriela-la-la (Gabriela, puede’ hacer lo que tú quiera’)

Aléjate de mi amigo, Gabriela (Gabriela, ere’ una baddie)

Atrás, Gabriela-la-la (Gabriela-la-la)

Porque, ooh

Podrías tener a cualquier otra persona que quisieras.

Te lo ruego (te lo ruego, ey)

Manos fuera, Gabriela (Gabriela), Gabriela

Manos fuera (manos fuera)

Gabriela-la-la, la-la-la-la

Él vino conmigo y conmigo se va (la-la-la-la)

Se siente la presión cuando la ves entrar (la-la-la-la)

La-la-la-la (la-la-la-la)

(Retrocede, retrocede, retrocede)

¿Cuándo se lanzó Gabriela de KATSEYE?

Gabriela se lanzó el 20 de junio de 2025 y es el segundo sencillo del segundo EP de KATSEYE ‘Beautiful Chaos’.

Sin embargo, fue hasta el 7 de agosto que Young Miko se unió al grupo femenino y se lanzó el remix del sencillo.

Actualmente, en YouTube ‘Gabriela’ de KATSEYE ft Young Miko cuenta con poco más de medio millón de reproducciones y la versión original con más de 34 millones.