Gabriela de KATSEYE ft Young Miko -de 27 años de edad- fue lanzada 7 de agosto de este 2025, tras el éxito de la canción sin el remix.
Y si te gustó la colaboración de KATSEYE ft Young Miko, aquí te dejamos la letra completa en español del remix multicultural.
Gabriela de KATSEYE ft Young Miko: Letra completa en español
Esta es la letra completa en español del remix multicultural de KATSEYE ft Young Miko ‘Gabriela’:
(Oh)
(Sí, sí)
(Es Baby Miko, brr)
Caliente como una bala
Volando demasiado rápido, no pude atraparla
Corazón en el ataúd
Siempre lo supiste
El papel protagónico, la atracción principal
Tienes cámaras destellando
Como, ooh
Tienes las miradas de todos desvistiéndote
Y yo también lo veo
Sí, ooh
Podrías tener a quien quisieras
Te lo ruego
Quita las manos, Gabriela, Gabriela
Quita las manos, Gabriela-la-la
Aléjate de mi chica, Gabriela
Aléjate, Gabriela-la-la
Porque, ooh
Podrías tener a quien quisieras
Te lo ruego (cariño, por favor)
Quita las manos, Gabriela, Gabriela
Quita las manos, Gabriela-la-la
La-la-la-la
Piel amaretto
Apuesto a que sabes igual que el verano
Bajo las sábanas (hey)
Yo en el medio
Sobreprotectora de mi amante
Me haces pensar
Como, ooh
Si hicieras realidad todas estas fantasías
¿Qué harías?
Sí, ooh
Podrías tener a quien quisieras
Pero te lo ruego
Quita las manos, Gabriela, Gabriela
Quita las manos, Gabriela-la-la
Aléjate de mi chico, Gabriela
Aléjate, Gabriela-la-la
Porque, ooh
Podrías tener a quien quisieras
Te lo ruego (hey)
Quita las manos, Gabriela, Gabriela
Quita las manos, Gabriela-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la
La-la-la-la (oh, no)
Eres una mala, chica, estás haciendo trampa
Todos te hacen coro, ¿no ves cómo te cantan? ‘Tás pa’ perrearte con mi cadena dándote en la espalda
Mami, ¿no quieres como Fanta? si, si
Te gusta burlarte de ellos, bandida, diabla, pero Dios te bendiga
Lowkey, si te pillo en la esquina, por ley va’ a querer que yo siga
Ven, baja pa’ carolina pa’ que pruebes una latina
Manos fuera, Gabriela, mejor pónmelas encima, hum
Manos fuera, Gabriela, Gabriela
Manos fuera, Gabriela-la-la (Gabriela, puede’ hacer lo que tú quiera’)
Aléjate de mi amigo, Gabriela (Gabriela, ere’ una baddie)
Atrás, Gabriela-la-la (Gabriela-la-la)
Porque, ooh
Podrías tener a cualquier otra persona que quisieras.
Te lo ruego (te lo ruego, ey)
Manos fuera, Gabriela (Gabriela), Gabriela
Manos fuera (manos fuera)
Gabriela-la-la, la-la-la-la
Él vino conmigo y conmigo se va (la-la-la-la)
Se siente la presión cuando la ves entrar (la-la-la-la)
La-la-la-la (la-la-la-la)
(Retrocede, retrocede, retrocede)
¿Cuándo se lanzó Gabriela de KATSEYE?
Gabriela se lanzó el 20 de junio de 2025 y es el segundo sencillo del segundo EP de KATSEYE ‘Beautiful Chaos’.
Sin embargo, fue hasta el 7 de agosto que Young Miko se unió al grupo femenino y se lanzó el remix del sencillo.
Actualmente, en YouTube ‘Gabriela’ de KATSEYE ft Young Miko cuenta con poco más de medio millón de reproducciones y la versión original con más de 34 millones.