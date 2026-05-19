El Gobierno del Estado de Querétaro ha prohibido los conciertos del cantante Gerardo Ortiz, veto que llega por apología del delito.

Luego de que Gerardo Ortiz se presentará en la Feria del Grano y la Cantera de Pedro Escobedo en Querétaro y donde interpretó narcocorridos.

Mismos narcocorridos que está prohibido en Querétaro, pues en el estado, la ley no permite musica que haga apología del delito o exalte figuras ligadas al crimen organizado.

Conciertos de Gerardo Ortiz quedan prohibido por apología del delito en Querétaro

Nuevamente Gerardo Ortiz vuelve a causar revuelo por apología del delito, tras la prohibición a sus conciertos por parte del gobierno de Querétaro.

La prohibición a Gerardo Ortiz en Querétaro aplica para conciertos en ferias y otros eventos masivos en el estado, precisaron las autoridades.

Asimismo, de incumplir la prohibición tanto Gerardo Ortiz, como organizadores de eventos podrían recibir multas de hasta un millón de pesos, así como la suspensión inmediata del o los eventos.

Gerardo Ortiz: Presentan sus canciones como pruebas de presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos (Gerardo Ortiz vía X)

Gerardo Ortiz se habría burlado de Querétaro tras interpretar narcocorridos

En breves declaraciones, Eric Gudiño, secretario de Gobierno de Querétaro apuntó que Gerardo Ortiz se habría burlado de las reglas en el estado.

Tras los hechos del pasado viernes 15 de mayo del 2026, donde Gerardo Ortiz se presentó en la Feria del Grano y la Cantera en el municipio de Pedro Escobedo donde cantó narcocorridos haciendo apología al delito y a la delincuencia organizada.

Pues el cantante Gerardo Ortiz conocida las reglas en el estado, las cuales son vigentes en Querétaro desde 2025, tras haber firmado un contrato con organizadores, pues la prohibición de este tipo de música aplica a nivel estatal en los 18 municipios.