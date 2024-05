Malas noticias para los fans de Alfredo Olivas y Julión Álvarez, pues los cantantes dieron a conocer que los conciertos en CDMX de Prófugos del Anexo quedan cancelados.

La noticia tomó por sorpresa a quienes esperaban con ansias los próximos jueves 20 y viernes 21 de junio de este 2024 en Campo Marte.

Sin embargo, hay quienes aseguran que este era un panorama que ya se veía venir para los conciertos de Prófugos del Anexo en la CDMX.

Más que nada porque desde que Alfredo Olivas y Julión Álvarez anunciaron fechas para la capital del país ,dieron a conocer también los días para adquirir las preventas para tarjetahabientes Banorte.

Por desgracia, el día de las preventas el banco salió a decir que no saldrían a a venta debido a que el recinto para los conciertos no había sido confirmado y los cantantes no aclaraban la situación.

Lo que ahora llevó a que los conciertos de Prófugos del anexo en CDMX sean reprogramados para nuevas fechas.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez durante gira "Prófugos del Anexo" (@alfredoolivasofficial/Instagram)

Alfredo Olivas y Julión Álvarez cancelan los conciertos de Prófugos del anexo para la CDMX

Alfredo Olivas y Julión Álvarez cancelan los conciertos de Prófugos del Anexo para la CDMXvarez, se dio a conocer la cancelación de ambas fechas en la CDMX para los conciertos de Prófugos del Anexo.

De acuerdo con el escrito, esto se debió a “circunstancias que están fuera de nuestras manos”, además de agregar una disculpa para todos los fanáticos por los inconvenientes.

Del mismo modo, Alfredo Olivas y Julión Álvarez aseguraron que se está trabajando lo mejor posible para arreglar la situación en cuanto antes.

Alfredo Olivas y Julión Álvarez en CDMX (Especial)

¿Para cuándo son las nuevas fechas en CDMX para Prófugos del anexo? Esto dijeron Alfredo Olivas y Julión Álvarez

Fue dentro del mismo comunicado que Alfredo Olivas y Julión Álvarez explicaron un poco el futuro de los conciertos de Prófugos del Anexo en CDMX.

Pues al parecer, ambas fechas serán reprogramadas e invitan a seguir las redes oficiales de Alfredo Olivas y Julión Álvarez para estar al pendiente de información de primera mano.

Ya que todavía no habría fechas nuevas para reprogramar en la CDMX los conciertos de Prófugos del Anexo.