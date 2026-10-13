Los Premios Rolling Stone en Español 2026 ya tienen a sus nominados de música, con 14 categorías que reúnen artistas, canciones, álbumes y proyectos.

La ceremonia de los Premios Rolling Stone en Español 2026 serán el 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México, premiando a la música durante la segunda jornada del evento.

Los trabajos considerados para las categorías musicales fueron publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Artista del año

Lista completa de nominados en la categoría Artista del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Álvaro Díaz

CA7RIEL y Paco Amoroso

Danny Ocean

Julieta Venegas

Kapo

Kenia Os

Latin Mafia

Rosalía

Silvana Estrada

CA7RIEL & Paco Amoroso (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Álbum del año

Lista completa de nominados en la categoría Álbum del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Bendito Verano — Elena Rose

Camisa de Fuerza — Kase.O

DOSIS — Xavi

Femme Fatale — Mon Laferte

FREE SPIRITS — CA7RIEL y Paco Amoroso

La vida era más corta — Milo J

LUX — Rosalía

Musas en mí — Arath Herce

Norteña — Julieta Venegas

Omakase — Álvaro Díaz

Shine — Fito Páez

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán Suaves LLuvias — Silvana Estrada

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Canción del año

Lista completa de nominados en la categoría Canción del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

‘Aquí Viene la Ola’ — Arath Herce

‘CHÉVERE (premium_remix)’ — Aria Vega y Ryan Castro

‘Dime’ — Silvana Estrada

‘El honor de los lobos’ — Fito Páez

‘La Perla’ — Rosalía

‘Melancolía’ — Mon Laferte

‘Mucho más que ayer’ — Manuel Medrano

‘Piel’ — Nsqk

‘Rexsexsex’ — Zoé

‘Ricky Bobby’ — Eladio Carrión

‘Sin Embargo’ — Kany García

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Promesa musical del año

Lista completa de nominados en la categoría Promesa musical del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

AKRIILA

Aria Vega

Calle 24

Duplat

Ela Taubert

J Noa

Joaquina

Kevis & Maykyy

Macario Martínez

Paloma Morphy

Santos Bravos

Sofi Saar

Xavi

Xavi (Instagram | @xavioficial)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Productor del año

Lista completa de nominados en la categoría Productor del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Adán Jodorowsky

Adrian Cota

Caleb Calloway

Edgar Barrera

Juan Pablo Vega

L Prince

Mike de la Rosa

Ovy on the Drums

Rafael Arcaute

SOG

Tainy

Tatool

Edgar Barrera (Instagram | @edgarbarrera)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Colaboración del año

Lista completa de nominados en la categoría Colaboración del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

‘Ay! San Miguel’ — Romeo Santos & Prince Royce

‘CHAMPAGNE’ — Lenny Tavárez & Justin Quiles

‘El Alma Mía’ — Silvana Estrada & El David Aguilar

‘Enamorarte mil veces’ — Fonseca & Manuel Medrano

‘Hecho para ti’ — Latin Mafia & Omar Apollo

‘Humano’ — Juanes & Vivir Quintana

‘Inglés en Miami’ — Rawayana & Manuel Turizo

‘La Samaria’ — Carlos Vives & Bomba Estéreo

‘Pero yo sí’ — Yami Safdie & Carín León

‘PERDISTE EL EMMY.’ — Álvaro Díaz & Tainy

‘¿Qué más da? Versión 2025’ — Santiago Cruz & Juan Pablo Vega

‘Si se acaba el mundo’ — Danna & El Malilla

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Álbum cantautor del año

Lista completa de nominados en la categoría Álbum cantautor del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Amorío — Esteman & Daniela Spalla

Bogotá — Andrés Cepeda

De Un Siglo Anterior — Bunbury

Dueño del cielo — Humbe

La Montaña Encendida — Meme del Real

La nube en el Jardín — Ed Maverick

Musas en Mí — Arath Herce

Norteña — Julieta Venegas

Puerta Abierta — Kany García

Querida yo — Yami Safdie

Superior — Manuel Medrano

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

Julieta Venegas (Instagram | @julietavenegasp )

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Propuesta alternativa del año

Lista completa de nominados en la categoría Propuesta alternativa del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Álvaro Díaz

Bruses

Easykid

EMJAY

Girl Ultra

iLe

Judeline

Nsqk

Ralphie Choo

RØZ

Rusowsky

The Warning

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor proyecto de regional mexicano

Lista completa de nominados en la categoría Mejor proyecto de regional mexicano en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Majo Aguilar (@majo__aguilar / Instagram)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor proyecto de música urbana

Lista completa de nominados en la categoría Mejor proyecto de música urbana en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Álvaro Díaz

Bad Gyal

Beéle

Cazzu

El Malilla

Eladio Carrión

Feid

Kapo

Karol G

Omar Courtz

Ryan Castro

Tokischa

Cazzu, cantante. (Agencia México)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Agrupación del año

Lista completa de nominados en la categoría Agrupación del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Arde Bogotá

Cultura Profética

Diamante Eléctrico

Grupo Niche

Latin Mafia

Midnight Generation

Molotov + Jay de la Cueva

Morat

Rawayana

Reik

TIMØ

Zoé

Zoé (Especial / Especial)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor presentación en vivo

Lista completa de nominados en la categoría Mejor presentación en vivo en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Aitana — Cuarto Azul World Tour

CA7RIEL y Paco Amoroso — PAPOTA Tour

Humbe — Dueño del Cielo Tour

Latin Mafia — Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Lola Índigo — Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Morat — YEM: Ya Es Mañana World Tour

Natalia Lafourcade — Cancionera Tour

Nsqk — Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Rauw Alejandro — Cosa Nuestra World Tour

Ricardo Arjona — Lo que el Seco no dijo Tour

Rosalía — Lux Tour

Rosalía (Instagram/@rosalia.vt)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Voz de la audiencia

Lista completa de nominados en la categoría Voz de la audiencia en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Aitana

Alemán

Belinda

Danna

Greeicy

Kapo

Kenia Os

Rels B

Ricardo Arjona

Tini

Yami Safdie

Kenia Os, cantante. (@KeniaOs)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor artista de música electrónica

Lista completa de nominados en la categoría Mejor artista de música electrónica en los Premios Rolling Stone en Español 2026: