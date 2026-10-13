Los Premios Rolling Stone en Español 2026 ya tienen a sus nominados de música, con 14 categorías que reúnen artistas, canciones, álbumes y proyectos.

La ceremonia de los Premios Rolling Stone en Español 2026 serán el 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México, premiando a la música durante la segunda jornada del evento.

Los trabajos considerados para las categorías musicales fueron publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Artista del año

Lista completa de nominados en la categoría Artista del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

CA7RIEL & Paco Amoroso
CA7RIEL & Paco Amoroso (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Álbum del año

Lista completa de nominados en la categoría Álbum del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • Bendito Verano — Elena Rose
  • Camisa de Fuerza — Kase.O
  • DOSIS — Xavi
  • Femme Fatale — Mon Laferte
  • FREE SPIRITS — CA7RIEL y Paco Amoroso
  • La vida era más corta — Milo J
  • LUX — Rosalía
  • Musas en mí — Arath Herce
  • Norteña — Julieta Venegas
  • Omakase — Álvaro Díaz
  • Shine — Fito Páez
  • Taracá — Jorge Drexler
  • Vendrán Suaves LLuvias — Silvana Estrada

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Canción del año

Lista completa de nominados en la categoría Canción del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • ‘Aquí Viene la Ola’ — Arath Herce
  • ‘CHÉVERE (premium_remix)’ — Aria Vega y Ryan Castro
  • ‘Dime’ — Silvana Estrada
  • ‘El honor de los lobos’ — Fito Páez
  • ‘La Perla’ — Rosalía
  • ‘Melancolía’ — Mon Laferte
  • ‘Mucho más que ayer’ — Manuel Medrano
  • ‘Piel’ — Nsqk
  • ‘Rexsexsex’ — Zoé
  • ‘Ricky Bobby’ — Eladio Carrión
  • ‘Sin Embargo’ — Kany García

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Promesa musical del año

Lista completa de nominados en la categoría Promesa musical del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • AKRIILA
  • Aria Vega
  • Calle 24
  • Duplat
  • Ela Taubert
  • J Noa
  • Joaquina
  • Kevis & Maykyy
  • Macario Martínez
  • Paloma Morphy
  • Santos Bravos
  • Sofi Saar
  • Xavi
Xavi
Xavi (Instagram | @xavioficial)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Productor del año

Lista completa de nominados en la categoría Productor del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • Adán Jodorowsky
  • Adrian Cota
  • Caleb Calloway
  • Edgar Barrera
  • Juan Pablo Vega
  • L Prince
  • Mike de la Rosa
  • Ovy on the Drums
  • Rafael Arcaute
  • SOG
  • Tainy
  • Tatool
Edgar Barrera
Edgar Barrera (Instagram | @edgarbarrera)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Colaboración del año

Lista completa de nominados en la categoría Colaboración del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • ‘Ay! San Miguel’ — Romeo Santos & Prince Royce
  • ‘CHAMPAGNE’ — Lenny Tavárez & Justin Quiles
  • ‘El Alma Mía’ — Silvana Estrada & El David Aguilar
  • ‘Enamorarte mil veces’ — Fonseca & Manuel Medrano
  • ‘Hecho para ti’ — Latin Mafia & Omar Apollo
  • ‘Humano’ — Juanes & Vivir Quintana
  • ‘Inglés en Miami’ — Rawayana & Manuel Turizo
  • ‘La Samaria’ — Carlos Vives & Bomba Estéreo
  • ‘Pero yo sí’ — Yami Safdie & Carín León
  • ‘PERDISTE EL EMMY.’ — Álvaro Díaz & Tainy
  • ‘¿Qué más da? Versión 2025’ — Santiago Cruz & Juan Pablo Vega
  • ‘Si se acaba el mundo’ — Danna & El Malilla

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Álbum cantautor del año

Lista completa de nominados en la categoría Álbum cantautor del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • Amorío — Esteman & Daniela Spalla
  • Bogotá — Andrés Cepeda
  • De Un Siglo Anterior — Bunbury
  • Dueño del cielo — Humbe
  • La Montaña Encendida — Meme del Real
  • La nube en el Jardín — Ed Maverick
  • Musas en Mí — Arath Herce
  • Norteña — Julieta Venegas
  • Puerta Abierta — Kany García
  • Querida yo — Yami Safdie
  • Superior — Manuel Medrano
  • Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
Julieta Venegas
Julieta Venegas (Instagram | @julietavenegasp )

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Propuesta alternativa del año

Lista completa de nominados en la categoría Propuesta alternativa del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • Álvaro Díaz
  • Bruses
  • Easykid
  • EMJAY
  • Girl Ultra
  • iLe
  • Judeline
  • Nsqk
  • Ralphie Choo
  • RØZ
  • Rusowsky
  • The Warning

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor proyecto de regional mexicano

Lista completa de nominados en la categoría Mejor proyecto de regional mexicano en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Majo Aguilar
Majo Aguilar (@majo__aguilar / Instagram)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor proyecto de música urbana

Lista completa de nominados en la categoría Mejor proyecto de música urbana en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Cazzu, cantante.
Cazzu, cantante. (Agencia México)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Agrupación del año

Lista completa de nominados en la categoría Agrupación del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • Arde Bogotá
  • Cultura Profética
  • Diamante Eléctrico
  • Grupo Niche
  • Latin Mafia
  • Midnight Generation
  • Molotov + Jay de la Cueva
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik
  • TIMØ
  • Zoé
Zoé
Zoé (Especial / Especial)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor presentación en vivo

Lista completa de nominados en la categoría Mejor presentación en vivo en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • Aitana — Cuarto Azul World Tour
  • CA7RIEL y Paco Amoroso — PAPOTA Tour
  • Humbe — Dueño del Cielo Tour
  • Latin Mafia — Palacio de los Deportes, Ciudad de México
  • Lola Índigo — Riyadh Air Metropolitano, Madrid
  • Morat — YEM: Ya Es Mañana World Tour
  • Natalia Lafourcade — Cancionera Tour
  • Nsqk — Palacio de los Deportes, Ciudad de México
  • Rauw Alejandro — Cosa Nuestra World Tour
  • Ricardo Arjona — Lo que el Seco no dijo Tour
  • Rosalía — Lux Tour
Rosalía
Rosalía (Instagram/@rosalia.vt)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Voz de la audiencia

Lista completa de nominados en la categoría Voz de la audiencia en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

Kenia Os, cantante.
Kenia Os, cantante. (@KeniaOs)

Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor artista de música electrónica

Lista completa de nominados en la categoría Mejor artista de música electrónica en los Premios Rolling Stone en Español 2026:

  • Adriana Lopez
  • CLUBZ
  • Ela Minus
  • Funk Tribu
  • Indira Paganotto
  • Julio Victoria
  • Mestiza
  • Midnight Generation
  • Paco Osuna
  • Peces Raros
  • Sinego