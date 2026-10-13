Los Premios Rolling Stone en Español 2026 ya tienen a sus nominados de música, con 14 categorías que reúnen artistas, canciones, álbumes y proyectos.
La ceremonia de los Premios Rolling Stone en Español 2026 serán el 25 y 26 de noviembre en Ciudad de México, premiando a la música durante la segunda jornada del evento.
Los trabajos considerados para las categorías musicales fueron publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026.
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Artista del año
Lista completa de nominados en la categoría Artista del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Álvaro Díaz
- CA7RIEL y Paco Amoroso
- Danny Ocean
- Julieta Venegas
- Kapo
- Kenia Os
- Latin Mafia
- Rosalía
- Silvana Estrada
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Álbum del año
Lista completa de nominados en la categoría Álbum del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Bendito Verano — Elena Rose
- Camisa de Fuerza — Kase.O
- DOSIS — Xavi
- Femme Fatale — Mon Laferte
- FREE SPIRITS — CA7RIEL y Paco Amoroso
- La vida era más corta — Milo J
- LUX — Rosalía
- Musas en mí — Arath Herce
- Norteña — Julieta Venegas
- Omakase — Álvaro Díaz
- Shine — Fito Páez
- Taracá — Jorge Drexler
- Vendrán Suaves LLuvias — Silvana Estrada
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Canción del año
Lista completa de nominados en la categoría Canción del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- ‘Aquí Viene la Ola’ — Arath Herce
- ‘CHÉVERE (premium_remix)’ — Aria Vega y Ryan Castro
- ‘Dime’ — Silvana Estrada
- ‘El honor de los lobos’ — Fito Páez
- ‘La Perla’ — Rosalía
- ‘Melancolía’ — Mon Laferte
- ‘Mucho más que ayer’ — Manuel Medrano
- ‘Piel’ — Nsqk
- ‘Rexsexsex’ — Zoé
- ‘Ricky Bobby’ — Eladio Carrión
- ‘Sin Embargo’ — Kany García
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Promesa musical del año
Lista completa de nominados en la categoría Promesa musical del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- AKRIILA
- Aria Vega
- Calle 24
- Duplat
- Ela Taubert
- J Noa
- Joaquina
- Kevis & Maykyy
- Macario Martínez
- Paloma Morphy
- Santos Bravos
- Sofi Saar
- Xavi
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Productor del año
Lista completa de nominados en la categoría Productor del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Adán Jodorowsky
- Adrian Cota
- Caleb Calloway
- Edgar Barrera
- Juan Pablo Vega
- L Prince
- Mike de la Rosa
- Ovy on the Drums
- Rafael Arcaute
- SOG
- Tainy
- Tatool
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Colaboración del año
Lista completa de nominados en la categoría Colaboración del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- ‘Ay! San Miguel’ — Romeo Santos & Prince Royce
- ‘CHAMPAGNE’ — Lenny Tavárez & Justin Quiles
- ‘El Alma Mía’ — Silvana Estrada & El David Aguilar
- ‘Enamorarte mil veces’ — Fonseca & Manuel Medrano
- ‘Hecho para ti’ — Latin Mafia & Omar Apollo
- ‘Humano’ — Juanes & Vivir Quintana
- ‘Inglés en Miami’ — Rawayana & Manuel Turizo
- ‘La Samaria’ — Carlos Vives & Bomba Estéreo
- ‘Pero yo sí’ — Yami Safdie & Carín León
- ‘PERDISTE EL EMMY.’ — Álvaro Díaz & Tainy
- ‘¿Qué más da? Versión 2025’ — Santiago Cruz & Juan Pablo Vega
- ‘Si se acaba el mundo’ — Danna & El Malilla
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Álbum cantautor del año
Lista completa de nominados en la categoría Álbum cantautor del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Amorío — Esteman & Daniela Spalla
- Bogotá — Andrés Cepeda
- De Un Siglo Anterior — Bunbury
- Dueño del cielo — Humbe
- La Montaña Encendida — Meme del Real
- La nube en el Jardín — Ed Maverick
- Musas en Mí — Arath Herce
- Norteña — Julieta Venegas
- Puerta Abierta — Kany García
- Querida yo — Yami Safdie
- Superior — Manuel Medrano
- Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Propuesta alternativa del año
Lista completa de nominados en la categoría Propuesta alternativa del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Álvaro Díaz
- Bruses
- Easykid
- EMJAY
- Girl Ultra
- iLe
- Judeline
- Nsqk
- Ralphie Choo
- RØZ
- Rusowsky
- The Warning
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor proyecto de regional mexicano
Lista completa de nominados en la categoría Mejor proyecto de regional mexicano en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Camila Fernández
- Carín León
- Carlos Rivera
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Majo Aguilar
- Tito Double P
- Vivir Quintana
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor proyecto de música urbana
Lista completa de nominados en la categoría Mejor proyecto de música urbana en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Álvaro Díaz
- Bad Gyal
- Beéle
- Cazzu
- El Malilla
- Eladio Carrión
- Feid
- Kapo
- Karol G
- Omar Courtz
- Ryan Castro
- Tokischa
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Agrupación del año
Lista completa de nominados en la categoría Agrupación del año en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Arde Bogotá
- Cultura Profética
- Diamante Eléctrico
- Grupo Niche
- Latin Mafia
- Midnight Generation
- Molotov + Jay de la Cueva
- Morat
- Rawayana
- Reik
- TIMØ
- Zoé
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor presentación en vivo
Lista completa de nominados en la categoría Mejor presentación en vivo en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Aitana — Cuarto Azul World Tour
- CA7RIEL y Paco Amoroso — PAPOTA Tour
- Humbe — Dueño del Cielo Tour
- Latin Mafia — Palacio de los Deportes, Ciudad de México
- Lola Índigo — Riyadh Air Metropolitano, Madrid
- Morat — YEM: Ya Es Mañana World Tour
- Natalia Lafourcade — Cancionera Tour
- Nsqk — Palacio de los Deportes, Ciudad de México
- Rauw Alejandro — Cosa Nuestra World Tour
- Ricardo Arjona — Lo que el Seco no dijo Tour
- Rosalía — Lux Tour
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Voz de la audiencia
Lista completa de nominados en la categoría Voz de la audiencia en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
Premios Rolling Stone en Español 2026: nominados a Mejor artista de música electrónica
Lista completa de nominados en la categoría Mejor artista de música electrónica en los Premios Rolling Stone en Español 2026:
- Adriana Lopez
- CLUBZ
- Ela Minus
- Funk Tribu
- Indira Paganotto
- Julio Victoria
- Mestiza
- Midnight Generation
- Paco Osuna
- Peces Raros
- Sinego