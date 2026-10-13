La cantante argentina Cazzu fue nominada a los Premios Rolling Stone en Español 2026, donde competirá por el reconocimiento a Mejor Proyecto de Música Urbana.

La artista comparte categoría con figuras como Karol G, Tokischa, Feid y Eladio Carrión, además de otras propuestas destacadas del panorama urbano latinoamericano.

Los Premios Rolling Stone en Español 2026 reunirán propuestas provenientes de Latinoamérica y España, con categorías destinadas a reconocer diferentes expresiones de la música.

Los ganadores se conocerán el 26 de noviembre de 2026 durante la segunda noche del evento en Ciudad de México.

La primera jornada, programada para el 25 de noviembre, estará dedicada al cine, las series y las nuevas narrativas.

Cazzu, cantante. (Agencia México)

¿Quiénes compiten contra Cazzu en los Premios Rolling Stone en Español 2026?

La categoría Mejor Proyecto de Música Urbana en los Premios Rolling Stone en Español 2026, pone a Cazzu a competir contra:

Álvaro Díaz

Bad Gyal

Beéle

El Malilla

Kapo

Omar Courtz

Ryan Castro

Karol G

Tokischa

Feid

Eladio Carrión

Karol G (Instagram/@karolg)

Karol G llega como una de las figuras más reconocidas de la música latina, mientras Tokischa destaca por una propuesta que incorpora elementos provocadores.

Por su parte, Bad Gyal combina sonidos urbanos con distintas influencias, mientras Feid y Eladio Carrión representan vertientes del reguetón y el trap latino.

La presencia de Cazzu forma parte de una competencia que refleja la diversidad actual del género urbano y la participación creciente de artistas femeninas.