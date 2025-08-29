Alberto El Musical tenía como fecha de estreno el 28 de agosto, pero la obra de teatro dedicada a Juan Gabriel que utilizaría su música fue cancelada con razones aclaradas en YouTube.

El 28 de agosto, aniversario luctuoso de Juan Gabriel fue elegida como la fecha de estreno de Alberto El Musical, pero esto fue cancelado por temas legales impuestos por Iván Aguilera, el hijo del fallecido.

En una entrevista en YouTube presentada por Ventaneando, Alejandro Díaz Morales, abogado de Iván Aguilera confirmó que el hijo de Juan Gabriel impidió el estreno de Alberto El Musical.

Según la explicación Díaz Morales, esto se debió a que Alberto El Musical no tenía los derechos para usar ni la música y mucho menos la imagen de Juan Gabriel, pues Iván Aguilera no los había dado.

“La producción no tiene la autorización para la explotación, ni de las marcas que son del legado del maestro Juan Gabriel, así como de las canciones”. Alejandro Díaz Morales, abogado.

Por otra parte explicó en YouTube que “las canciones necesitan un permiso especial” para poderse adaptar a una obra de teatro como lo era Alberto El Musical, pero este no existía.

“Desde un principio se les dijo que no contaban con este permiso en específico”. Alejandro Díaz Morales, abogado.

Ante ello, el equipo legal de Iván Aguilera alertó a los establecimientos donde se iba a presentar Alberto El Musical de las acciones legales, así que estos rechazaron el espacio para la obra de teatro.

Iván Aguilera rechazó los derechos a Alberto El Musical para explotar la imagen de Juan Gabriel por su “visión”

En la entrevista de YouTube que dio el abogado de Iván Aguilera, explicó que Alberto El Musical no tenía los permiso correspondientes para usar la imagen y canciones de Juan Gabriel porque el heredero los negó.

Alejandro Díaz Morales, representante legal de Iván Aguilera, fue claro diciendo que el hijo de Juan Gabriel rechazó darle derecho a Alberto El Musical porque “no era acorde con la visión”.

“No dieron la autorización en su momento porque este proyecto [Alberto El Musical] no es acorde con la visión y el proyecto que tiene para la explotación del legado de todas las canciones del maestro Juan Gabriel”. Alejandro Díaz Morales, abogado.

Por otra parte, recordó que los derechos nunca se les fueron dados a Alberto El Musical, pero aún así decidieron anunciar la obra de teatro afectando a fans de Juan Gabriel y público que les compró boletos.

Ante ello, la productor de Alberto El Musical lanzó un comunicado recordando que la obra d teatro cambió de nombre a ‘Ni tú, ni yo’ el musical, buscando que los dejaran proyectarla.

Sin embargo, esto no sucedió, pero este promete que pronto el musical se estrenará “¡lo vamos a lograr!“.