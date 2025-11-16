Te contamos por qué Damiano David canceló su concierto en el Corona Capital 2025; esto es lo que pasó en el segundo día del festival.

El cantante y compositor italiano, Damiano David anunció que no se subirá al escenario del Corona Capital 2025 este sábado 15 de noviembre.

¿Por qué Damiano David canceló su presentación en el Corona Capital? Su salud es la respuesta

A través de una historia en Instagram, Damiano David confirmó que no se presentaría en el Corona Capital 2025.

El motivo es que Damiano David tiene gripe y aunque intentó presentarse, señaló que no está en condiciones para dar un show en vivo:

He estado esperando volver a México y tocar en el Corona Capital por mucho tiempo. Despertar hoy con una mala gripe ha sido realmente molesto, y a pesar de intentarlo hasta el último momento, no estoy en condiciones de actuar esta noche. Realmente me rompe el corazón extrañar Corona Capital esta noche. Gracias por su comprensión. Volveré pronto. Los amo a todos. Damiano David

Damiano David agradeció la comprensión de sus fans, expresando que volvería pronto a nuestro país.

Damiano David canceló su presentación en el segundo día del Corona Capital (@damianodavid / Instagram)

Luego de anunciarse que Damiano David no estará en el Corona Capital, los seguidores del cantante reaccionaron con tristeza.

Muchos lamentaron no contar con el show de Damiano David a quien esperaban con ansias para verlo interpretar en vivo sus mejores éxitos.

A la cancelación de Damiano David se suma la de Jelly Roll y Samia del viernes 14 de noviembre, quienes fueron sustituidos por:

Lyrah

Parallelle

¿Quien reemplaza a Damiano David en el Corona Capital?

El reemplazo de Damiano David en el segundo día del Corona Capital fue Jehnny Beth que se subirá al Doritos Stage.

Jhenny Beth es una cantante francesa, del grupo inglés Savages quien buscará dar un gran show.