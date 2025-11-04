La edición 2025 del Corona Capital está a la vuelta de la esquina y los fans ya solo están a la espera del arranque del festival.

El Corona Capital 2025 se llevará a cabo los próximos viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Corona Capital 2025: Artistas del 14 de noviembre

A continuación la lista de artistas y horarios para el viernes 14 de noviembre por escenario del Corona Capital 2025:

Escenario Corona:

De 15:20 a 16:00 horas - Waxahatchee

De 16:40 a 17:20 horas - Jet

De 18:10 a 19:10 horas - Kaiser Chiefs

De 20:10 a 21:30 horas - Franz Ferdinand

De 23:00 a 1:00 horas - Foo Fighters

Escenario Doritos:

De 16:00 a 16:40 horas - Circa Waves

De 17:20 a 18:10 horas - 4 non blondes

De 19:10 a 20:10 horas- Garbage

De 20:30 a 23:00 horas - Queens of the Stone Age

Escenario Corona Sunsets:

De 16:00 a 16:40 horas - Lucy Rose

De 17:20 a 18:10 horas - Tamino

De 19:10 a 20:10 horas - Lucy Dacus

De 20:30 a 23:00 horas - Polo & Pan

Escenario Nivea:

De 15:20 a 16:00 horas - Bad Bad Hats

De 16:40 a 17:20 horas - Hollow Coves

De 18:10 a 19:10 horas - Nilufer Yanya

De 20:10 a 21:30 horas- Boa

Escenario Viva Tent:

De 15:30 a 16:00 horas - Debby Friday

De 16:20 a 17:00 horas - Shermanology

De 17:30 a 18:10 horas - Sarah Kinsley

De 18:40 a 19:30 horas - Anna of the North

Lista de artistas y horarios para el viernes 14 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025 (Instagram | Corona Capital )

Corona Capital 2025: Artistas del 15 de noviembre

A continuación la lista de artistas y horarios para el sábado 15 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025:

Escenario Corona:

De 15:20 a 16:00 horas - Haute & Freddy

De 16:40 a 17:20 horas - Mogwai

De 18:10 a 19:10 horas - Jelly Roll

De 20:10 a 21:30 horas - Aurora

De 23:00 a 1:00 horas - Chappel Roan

Escenario Doritos:

De 16:00 a 16:40 horas - Cults

De 17:20 a 18:10 horas - Grizzly Bear

De 19:10 a 20:10 horas - Damiano David

De 21:30 a 23:00 horas - Vampire Weekend

Escenario Corona Sunsets:

De 16:00 a 16:40 horas - Hippo Campus

De 17:20 a 18:10 horas - The Struts

De 19:10 a 20:10 horas - Cannons

De 21:30 a 23:00 horas - Alabama Shakes

Escenario Nivea:

De 15:20 a 16:00 horas - Samia

De 16:40 a 17:20 horas - Angie Mcmahon

De 18:10 a 19:10 horas - Sabrina Claudio

De 20:10 a 21:30 horas - Mariana

Escenario Viva Tent:

De 15:30 a 16:00 horas - Maiah Manser

De 16:20 a 17:00 horas - Chrissy Chlapecka

De 17:30 a 18:10 horas - Qendresa

De 18:40 a 19:30 horas - Gizmo Varillas

De 20:00 a 21:00 horas - Half Alive

De 21:40 a 22:40 horas - Jehnny Beth

De 23:30 a 00:40 horas - OMD

Lista de artistas y horarios para el sábado 15 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025 (Instagram | Corona Capital 2025)

Corona Capital 2025: Artistas del 16 de noviembre

A continuación la lista de artistas y horarios para el domingo 16 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025:

Escenario Corona:

De 15:20 a 16:00 horas - Arny Margret

De 16:40 a 17:20 horas - Alexandra Savior

De 18:10 a 19:10 horas - Afi

De 20:10 a 21:30 horas - Weezer

De 23:00 a 1:00 horas - Linkin Park

Escenario Doritos:

De 17:20 a 18:10 horas - Jerry Cantrell

De 19:10 a 20:10 horas - James

De 21:30 a 23:00 horas - Deftones

Escenario Corona Sunsets:

De 16:00 a 16:40 horas - Friday Pilots Club

De 17:20 a 18:10 horas - Peach Pit

De 19:10 a 20:10 horas - TV on the Radio

De 21:30 a 23:00 horas - Of Monsters and Men

Escenario Nivea:

De 15:20 a 16:00 horas - Jet Vesper

De 16:40 a 17:20 horas - Kadavar

De 18:10 a 19:10 horas - Real Estate

De 20:10 a 21:30 horas - Men I Trust

Escenario Viva Tent: