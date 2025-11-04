La edición 2025 del Corona Capital está a la vuelta de la esquina y los fans ya solo están a la espera del arranque del festival.
El Corona Capital 2025 se llevará a cabo los próximos viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre.
Corona Capital 2025: Artistas del 14 de noviembre
A continuación la lista de artistas y horarios para el viernes 14 de noviembre por escenario del Corona Capital 2025:
Escenario Corona:
- De 15:20 a 16:00 horas - Waxahatchee
- De 16:40 a 17:20 horas - Jet
- De 18:10 a 19:10 horas - Kaiser Chiefs
- De 20:10 a 21:30 horas - Franz Ferdinand
- De 23:00 a 1:00 horas - Foo Fighters
Escenario Doritos:
- De 16:00 a 16:40 horas - Circa Waves
- De 17:20 a 18:10 horas - 4 non blondes
- De 19:10 a 20:10 horas- Garbage
- De 20:30 a 23:00 horas - Queens of the Stone Age
Escenario Corona Sunsets:
- De 16:00 a 16:40 horas - Lucy Rose
- De 17:20 a 18:10 horas - Tamino
- De 19:10 a 20:10 horas - Lucy Dacus
- De 20:30 a 23:00 horas - Polo & Pan
Escenario Nivea:
- De 15:20 a 16:00 horas - Bad Bad Hats
- De 16:40 a 17:20 horas - Hollow Coves
- De 18:10 a 19:10 horas - Nilufer Yanya
- De 20:10 a 21:30 horas- Boa
Escenario Viva Tent:
- De 15:30 a 16:00 horas - Debby Friday
- De 16:20 a 17:00 horas - Shermanology
- De 17:30 a 18:10 horas - Sarah Kinsley
- De 18:40 a 19:30 horas - Anna of the North
Corona Capital 2025: Artistas del 15 de noviembre
A continuación la lista de artistas y horarios para el sábado 15 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025:
Escenario Corona:
- De 15:20 a 16:00 horas - Haute & Freddy
- De 16:40 a 17:20 horas - Mogwai
- De 18:10 a 19:10 horas - Jelly Roll
- De 20:10 a 21:30 horas - Aurora
- De 23:00 a 1:00 horas - Chappel Roan
Escenario Doritos:
- De 16:00 a 16:40 horas - Cults
- De 17:20 a 18:10 horas - Grizzly Bear
- De 19:10 a 20:10 horas - Damiano David
- De 21:30 a 23:00 horas - Vampire Weekend
Escenario Corona Sunsets:
- De 16:00 a 16:40 horas - Hippo Campus
- De 17:20 a 18:10 horas - The Struts
- De 19:10 a 20:10 horas - Cannons
- De 21:30 a 23:00 horas - Alabama Shakes
Escenario Nivea:
- De 15:20 a 16:00 horas - Samia
- De 16:40 a 17:20 horas - Angie Mcmahon
- De 18:10 a 19:10 horas - Sabrina Claudio
- De 20:10 a 21:30 horas - Mariana
Escenario Viva Tent:
- De 15:30 a 16:00 horas - Maiah Manser
- De 16:20 a 17:00 horas - Chrissy Chlapecka
- De 17:30 a 18:10 horas - Qendresa
- De 18:40 a 19:30 horas - Gizmo Varillas
- De 20:00 a 21:00 horas - Half Alive
- De 21:40 a 22:40 horas - Jehnny Beth
- De 23:30 a 00:40 horas - OMD
Corona Capital 2025: Artistas del 16 de noviembre
A continuación la lista de artistas y horarios para el domingo 16 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025:
Escenario Corona:
- De 15:20 a 16:00 horas - Arny Margret
- De 16:40 a 17:20 horas - Alexandra Savior
- De 18:10 a 19:10 horas - Afi
- De 20:10 a 21:30 horas - Weezer
- De 23:00 a 1:00 horas - Linkin Park
Escenario Doritos:
- De 17:20 a 18:10 horas - Jerry Cantrell
- De 19:10 a 20:10 horas - James
- De 21:30 a 23:00 horas - Deftones
Escenario Corona Sunsets:
- De 16:00 a 16:40 horas - Friday Pilots Club
- De 17:20 a 18:10 horas - Peach Pit
- De 19:10 a 20:10 horas - TV on the Radio
- De 21:30 a 23:00 horas - Of Monsters and Men
Escenario Nivea:
- De 15:20 a 16:00 horas - Jet Vesper
- De 16:40 a 17:20 horas - Kadavar
- De 18:10 a 19:10 horas - Real Estate
- De 20:10 a 21:30 horas - Men I Trust
Escenario Viva Tent:
- De 15:30 a 16:00 horas - Chanel Beads
- De 16:20 a 17:00 horas - Rose Gray
- De 17:30 a 18:10 horas - Pinkpantheress
- De 18:40 a 19:30 horas - SYML
- De 20:00 a 21:00 horas - Jordan Rakel
- De 21:40 a 22:40 horas - Cut Copy
- De 23:30 a 00:40 horas - TR/ST