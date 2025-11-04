La edición 2025 del Corona Capital está a la vuelta de la esquina y los fans ya solo están a la espera del arranque del festival.

El Corona Capital 2025 se llevará a cabo los próximos viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Corona Capital 2025: Artistas del 14 de noviembre

A continuación la lista de artistas y horarios para el viernes 14 de noviembre por escenario del Corona Capital 2025:

Escenario Corona:

  • De 15:20 a 16:00 horas - Waxahatchee
  • De 16:40 a 17:20 horas - Jet
  • De 18:10 a 19:10 horas - Kaiser Chiefs
  • De 20:10 a 21:30 horas - Franz Ferdinand
  • De 23:00 a 1:00 horas - Foo Fighters

Escenario Doritos:

  • De 16:00 a 16:40 horas - Circa Waves
  • De 17:20 a 18:10 horas - 4 non blondes
  • De 19:10 a 20:10 horas- Garbage
  • De 20:30 a 23:00 horas - Queens of the Stone Age

Escenario Corona Sunsets:

  • De 16:00 a 16:40 horas - Lucy Rose
  • De 17:20 a 18:10 horas - Tamino
  • De 19:10 a 20:10 horas - Lucy Dacus
  • De 20:30 a 23:00 horas - Polo & Pan

Escenario Nivea:

  • De 15:20 a 16:00 horas - Bad Bad Hats
  • De 16:40 a 17:20 horas - Hollow Coves
  • De 18:10 a 19:10 horas - Nilufer Yanya
  • De 20:10 a 21:30 horas- Boa

Escenario Viva Tent:

  • De 15:30 a 16:00 horas - Debby Friday
  • De 16:20 a 17:00 horas - Shermanology
  • De 17:30 a 18:10 horas - Sarah Kinsley
  • De 18:40 a 19:30 horas - Anna of the North
Corona Capital 2025
Lista de artistas y horarios para el viernes 14 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025 (Instagram | Corona Capital )

Corona Capital 2025: Artistas del 15 de noviembre

A continuación la lista de artistas y horarios para el sábado 15 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025:

Escenario Corona:

  • De 15:20 a 16:00 horas - Haute & Freddy
  • De 16:40 a 17:20 horas - Mogwai
  • De 18:10 a 19:10 horas - Jelly Roll
  • De 20:10 a 21:30 horas - Aurora
  • De 23:00 a 1:00 horas - Chappel Roan

Escenario Doritos:

  • De 16:00 a 16:40 horas - Cults
  • De 17:20 a 18:10 horas - Grizzly Bear
  • De 19:10 a 20:10 horas - Damiano David
  • De 21:30 a 23:00 horas - Vampire Weekend

Escenario Corona Sunsets:

  • De 16:00 a 16:40 horas - Hippo Campus
  • De 17:20 a 18:10 horas - The Struts
  • De 19:10 a 20:10 horas - Cannons
  • De 21:30 a 23:00 horas - Alabama Shakes

Escenario Nivea:

  • De 15:20 a 16:00 horas - Samia
  • De 16:40 a 17:20 horas - Angie Mcmahon
  • De 18:10 a 19:10 horas - Sabrina Claudio
  • De 20:10 a 21:30 horas - Mariana

Escenario Viva Tent:

  • De 15:30 a 16:00 horas - Maiah Manser
  • De 16:20 a 17:00 horas - Chrissy Chlapecka
  • De 17:30 a 18:10 horas - Qendresa
  • De 18:40 a 19:30 horas - Gizmo Varillas
  • De 20:00 a 21:00 horas - Half Alive
  • De 21:40 a 22:40 horas - Jehnny Beth
  • De 23:30 a 00:40 horas - OMD
Corona Capital 2025
Lista de artistas y horarios para el sábado 15 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025 (Instagram | Corona Capital 2025)

Corona Capital 2025: Artistas del 16 de noviembre

A continuación la lista de artistas y horarios para el domingo 16 de noviembre por escenarios del Corona Capital 2025:

Escenario Corona:

  • De 15:20 a 16:00 horas - Arny Margret
  • De 16:40 a 17:20 horas - Alexandra Savior
  • De 18:10 a 19:10 horas - Afi
  • De 20:10 a 21:30 horas - Weezer
  • De 23:00 a 1:00 horas - Linkin Park

Escenario Doritos:

  • De 17:20 a 18:10 horas - Jerry Cantrell
  • De 19:10 a 20:10 horas - James
  • De 21:30 a 23:00 horas - Deftones

Escenario Corona Sunsets:

  • De 16:00 a 16:40 horas - Friday Pilots Club
  • De 17:20 a 18:10 horas - Peach Pit
  • De 19:10 a 20:10 horas - TV on the Radio
  • De 21:30 a 23:00 horas - Of Monsters and Men

Escenario Nivea:

  • De 15:20 a 16:00 horas - Jet Vesper
  • De 16:40 a 17:20 horas - Kadavar
  • De 18:10 a 19:10 horas - Real Estate
  • De 20:10 a 21:30 horas - Men I Trust

Escenario Viva Tent:

  • De 15:30 a 16:00 horas - Chanel Beads
  • De 16:20 a 17:00 horas - Rose Gray
  • De 17:30 a 18:10 horas - Pinkpantheress
  • De 18:40 a 19:30 horas - SYML
  • De 20:00 a 21:00 horas - Jordan Rakel
  • De 21:40 a 22:40 horas - Cut Copy
  • De 23:30 a 00:40 horas - TR/ST