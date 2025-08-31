Acusan a Bellakath de plagiar la canción de Daddy Yankee y a la canción ‘Otro Show’, pues aseguran que su canción suena bastante similar.

Hilda Katherinne Huerta Díaz de 27 años de edad, mejor conocida como Bellakath, está siendo acusada de haber plagiado a Daddy Yankee y más canciones.

Bellakath es señalada de plagiar dos canciones; entre ellas, una de Daddy Yankee

En redes sociales, los usuarios han comenzado a señalar a Bellakath por supuesto plagio a Daddy Yankee, así como también a la canción ‘Otro Show’ de Uzielito, Dani Floy y el Bogueto.

En ese sentido, aseguran que la canción de Bellakath ‘Soy así super Wow’ tiene ritmos muy similares a ‘Otro Show’; no obstante, ambas serían plagio de ‘No es culpa mía’ de Daddy Yankee.

Y es que los usuarios en redes sociales han encontrado muchas similitudes entre la nueva canción de Bellakath y la canción de Daddy Yankee, la cual se lanzó en 2008.

Pues aunque al principio se preguntaron si es que la nueva canción de Bellakath sobaba bastante a ‘Otro Show’ de Dani Flow, Uzielito y el Bogueto, usuarios millenials revelaron que en realidad, ambas serían plagio de Daddy Yankee.

No es la primera vez que Bellakath es acusada de plagio

En redes sociales está sonando la nueva canción de Bellakath llamada ‘Soy así super wow’, misma que ha sido acusada por los usuarios de ser un plagio de una canción de Daddy Yankee del 2008.

Sin embargo, el ser acusada de plagio no es algo nuevo para Bellakath, pues cabe recordar que en 2023, la cantante y compositora mexicana fue demandada por plagio.

Pues el grupo Son de AKA demandó a Bellakath por supuestamente haber plagiado la canción ‘Gatita’, con la cual se hizo viral y se abrió paso dentro de la industria del reggaetón mexicano.

De momento, Bellakath no se ha pronunciado ante las acusaciones de plagio de miles de usuarios en redes sociales por su nueva canción que lanzó en agosto del 2025.

Por lo que habrá que esperar a que Bellakath lance alguna declaración o simplemente guarde silencio; tampoco Daddy Yankee se ha pronunciado al respecto.