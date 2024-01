Peso Pluma -de 24 años de edad- vuelve a dar un ligero salto de género musical con la nueva colaboración que hizo a lado de Kali Uchis: ‘Igual que un ángel’.

Una fusión entre música pop y el mayor exponente de corridos tumbados que continúa incentivando la moda tumbette que se ha popularizado en TikTok.

Este lanzamiento forma parte del nuevo disco de Kali Uchis -de 29 años de edad- titulado Orquídeas. Siendo ‘Igual que un ángel’ la canción que ya estrenó video musical.

La plataforma de videos YouTube estrenó el video oficial de ‘Igual que un ángel’, la nueva canción de Kali Uchis.

Si bien en meses pasados la cantante ya había anticipado el lanzamiento de Orquídeas junto al título de sus nuevas canciones, se generaron dudas al respecto.

Sobre todo desde que se supo que Peso Pluma prestaría su voz para ‘Igual que un ángel’.

Pues no se tenía la certeza de cómo se desenvolvería la voz del cantante de corridos tumbados con un tema del género pop.

Siendo el resultado final de ‘Igual que un ángel’ muy tumbette por parte de Peso Pluma y Kali Uchis.

Otra de las cosas que llegaron a poner en alto Paso Pluma y Kali Uchis con el lanzamiento de ‘Igual que un ángel’ es la moda tumbette.

Un estilo de vestimenta que fusiona la feminidad del estilo coquette con la masculinidad de los corridos tumbados.

Y por lo que se puede apreciar en el video oficial de ‘Igual que un ángel’, ambos cantantes expusieron muy bien ambos estilos.

Pues mientras Kali Uchis luce un otfit en encaje rosa con plumas y accesorios delicados, Peso Pluma muestra un lado más lujoso con una camisa y un costoso reloj.

‘Igual que un ángel’ de Kali Uchis apunta a que será todo un éxito musical dentro de las plataformas de video y musicales.

Pues si bien la participación de Peso Pluma generó diferentes expectativas, al final su colaboración está siendo bien recibida entre los fans.

A continuación te dejamos la letra completa de ‘Igual que un ángel’ de Kali Uchis en colaboración con Peso Pluma:

You should’ve seen the way she looked

Igual que un ángel

Heaven's her residence y ella no se va a caer

They just can't reach her, princesita inalcanzable

Le rompieron el cora…pero nunca se la perdió

Todos quieren plata

Otros quieren fama

Un amor superficial

Pero ella quiere calma

No dañar su alma

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción

Heaven must have sent you love

Un corazón como el tuyo está en extinción

Heaven must have sent you love

La favorita de Dios

La favorita de Dios

And it shows

Sent from Heaven down to earth

La favorita de Dios

La favorita de Dios

And she knows

Sent from Heaven down to earth

Ya le juraron

Amor y la fallaron

Ojitos secos de todo lo que lloraron

Pero ella no se rinde

Sonríe aunque le duela

Porque personas como ella ya no queda

Todos quieren plata, otros quieren fama

Un amor superficial

Pero ella quiere calma no dañar su alma

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción

Heaven must have sent you love

Un corazón como el tuyo está en extinción

Heaven must have sent you love

La favorita de Dios

La favorita de Dios

And it shows

Sent from Heaven down to earth

La favorita de Dios

La favorita de Dios

And she knows

Sent from Heaven down to earth

Uy con ese actitud

Nadie la merece

El que la quiera que reze

Porque ella es luz

Ay nada que ver

No está a tu alcance

La nena es un ángel

Todos quieren plata

Otros quieren fama

Un amor superficial

Pero ella quiere calma

No dañar su alma

Nunca se olvida de lo real

Un corazón como el tuyo está en extinción

Heaven must have sent you love

Un corazón como el tuyo está en extinción

Heaven must have sent you love

La favorita de Dios

La favorita de Dios

And it shows

Sent from Heaven down to earth

La favorita de Dios

La favorita de Dios

And she knows

Sent from Heaven down to earth

'Igual que un ángel' de Kali Uchis con Peso Pluma