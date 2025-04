Paty Cantú está estrenando su nuevo álbum Sagitario, pero ¿con especial dedicatoria? La cantante se sinceró sobre la canción A la de Lu, que muchos ven trae un mensaje oculto.

Luego de 4 años de que Paty Cantú de 41 años de edad, no sacara un nuevo álbum, Sagitario está dando mucho de qué hablar, sobre todo luego lo que reveló de Mario Sandoval, su ex compañero.

Y es que en medio de haber contado que su salida de Lu se debió a invalidez profesional por parte de Mario Sandoval, Paty Cantú reveló si A la de Lu es para él.

La cantante Paty Cantú estrenó el 27 de marzo, Sagitario, su álbum de estudio con 13 canciones, mismo que admite sí narra pensamientos que nunca antes había ventilado.

En una entrevista con Jessie para Exa, Paty Cantú contó que pese a EP y sencillos que había sacado, ya le era frustrante saber que sacaba una canción y tenía “53 en la computadora”.

Ante ello, decidió lanzar Sagitario, mismo que describe como un álbum en donde comparte aquellos pensamientos que llegó a tener y que nunca había sacado a la luz.

Sagitario, el nuevo álbum de Paty Cantú está compuesto por:

Paty Cantú está en el estreno de su nuevo álbum Sagitario, que lleva 13 canciones, entre ellas A la de Lu, una que está causando dudas entre sus fans.

10 dibujos de My Melody y Kuromi para colorear de las amigas de Hello Kitty con los personajes de Sanrio

Y es que el mencionar a Lu [su anterior agrupación] además de las acusaciones que hizo en el pasado sobre Mario Sandoval harían que todo coincidiera.

Incluso, la propia cantante y compositora confesó que sí da a pensar eso, no solo por la sílaba de Lu, sino por algunos coros y hasta el ritmo, pero negó que tenga dedicatoria.

“Por más que haya referencias evidentes al proyecto en el que yo comencé, porque son referencias intencionales, de estructura, de ciertas palabras y hasta unos coros, no está dedicada a una persona en particular, no le estoy cantando a mi ex compañero”.

Paty Cantú, cantante.