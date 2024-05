El 18 de abril, Paty Cantú lanzó Funeral 2.0, canción que estuvo de hacérsele canon, pues reveló que se la jugó entre la vida y la muerte.

Días antes de que Paty Cantú -de 40 años de edad- lanzara su nueva canción, se volvió tendencia de X, donde mucho de este hashtag fue sacado de contexto.

Sin embargo, el lanzamiento de esta canción, la tendencia y las críticas la hicieron revelar que casi vuelve canon su Funeral, aunque ese no es el trasfondo de su canción.

Paty Cantú sorprendió al sacar su lado más darks en Funeral 2.0, una canción que se estrenó el 18 de abril y que encendió los ánimos de todos sus seguidores.

Sin embargo, la cantante reveló a ‘La cueva de Álvaro’ que el nombre de la canción estuvo a punto de hacerse un canon y exactamente hace dos años que vivió una situación compleja de salud.

Aunque la compositora no quiso dar mucha revelación sobre lo que le sucedió, contó que se sometió a una operación que le trajo consecuencias.

Explicó que al momento de la recuperación, su salud estaba muy delicada y los doctores se estaban debatiendo entre tener que volver a operarla o no, porque posiblemente no iba a poder sobrevivir.

“Hace dos años me andaba muriendo literalmente y nadie lo sabía (...) Tuve una operación y después casi de inmediato tuve un problema bastante delicado, entonces en el transcurso de tres meses hubo un momento en que no sabían si me iban a tener que volver a operar”.

Paty Cantú, cantante.