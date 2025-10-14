Luis Alberto Rendón, el padre de la cantante Greeicy Rendón de 32 años de edad, fue detenido en Colombia acusado de tortura y secuestro en 2023.

El padre de Greeicy Rendón está siendo enjuiciado, pero por decisión de un juez en Colombia vivirá su proceso en libertad condicional.

Padre de Greeicy Rendón en acusado en Colombia de tortura y secuestro

Luis Alberto Rendón quiso, presuntamente, hacer justicia por su propia mano en 2023 y ahora es acusado en Colombia de tortura y secuestro a dos personas.

Según medios, en 2023 autoridades acudieron a la casa de Greeicy Rendón en Llanogrande, Colombia, debido a un robo de joyas, dinero en efectivo y objetos de alto valor.

Sin embargo, horas más tarde, Luis Alberto Rendón, el padre de Greeicy Rendón saltó a las autoridades en Colombia y llamó a dos trabajadores de la casa para darles instrucciones.

Greeicy Rendón, cantante. (@greeicy)

Pero todo parece apuntar que lo que el padre de Greeicy Rendón buscaba era la caja fuerte con alrededor de 600 millones de pesos, por lo que se prosiguió la tortura y secuestro a los trabajadores.

Según informes, el padre de Greeicy Rendón no estuvo presente, pero autoridades en Colombia lo señalan como el actor intelectual de la tortura y el secuestro.

Y es que el equipo de seguridad en la casa de Greeicy Rendón escuchó los ruidos de auxilio y llamó a la policía, misma que vio los actos al llegar inesperadamente al lugar.

Al momento se capturaron a tres personas que hacían los actos de tortura y secuestro, pero con el tiempo se destapó que Luis Alberto Rendón podría estar detrás.

Padre de Greeicy Rendón vivirá su proceso en libertad condicional

Luis Alberto Rendón, el padre de Greeicy Rendón, es acusado de tortura y secuestro en Colombia, pero un juez determinó su libertad condicinal por temas de salud.

Un juez de control señaló que debido a la edad y condición de salud del padre de Greeicy Rendón, vivirá su proceso en libertad condicional en su lugar de residencia.

Hasta el momento, el padre de Greeicy Rendón se ha dicho inocente y la cantante no se ha pronunciado sobre la acusación contra su papá.