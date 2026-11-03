La industria de la música ya se prepara para la temporada de premios del próximo año, al dar a conocer la fecha y hora en México de las nominaciones a los Premios Grammy 2027.

Si eres fan de la música contemporánea y quieres ver si tu artista favorito estará en la competencia, a continuación te daremos la fecha, hora y dónde ver en México las nominaciones a los Grammy 2027.

Fecha y hora en México de las nominaciones a los Premios Grammy 2027

La cita oficial para conocer las nominaciones a los Premios Grammy 2027 en México, es el próximo lunes 16 de noviembre a las 6:45 a.m., hora de la CDMX.

Las nominaciones serán bastante temprano, algo un tanto extraño para este tipo de eventos.

Posiblemente se dio este horario para que entre en una franja donde fans de todo el mundo puedan ver las nominaciones.

Two weeks until the Grammy Nominations are announced.



Tune in on Monday, November 16, at 4:45 AM PT / 7:45 AM ET to see which music creators are recognized by their peers for excellence in music.



Watch live at https://t.co/Rzq5oMDT2Z pic.twitter.com/N4u92imjnz — GRAMMYS (@Grammys) November 2, 2026

¿Dónde ver en México las nominaciones a los Premios Grammy 2027?

La transmisión completa de las nominaciones a los Premios Grammy 2027 se realizará en vivo y de forma abierta a través del YouTube oficial de la conocida premiación.

Los espectadores y miembros de la industria musical podrán conectarse directamente al canal oficial para ver la ceremonia.

Esta opción de transmisión en línea garantiza que el público general, los medios de comunicación y los propios profesionales del sector tengan acceso inmediato a la revelación de cada una de las nominaciones a medida que sean anunciadas.

Basta decir que hay mucha expectativa, luego de que hace unos meses surgiera una polémica con BTS y la manera en que se iban a desarrollar las categorías este año.