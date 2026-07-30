Nuevas reglas y nuevas categorías en la edición 69 de los Premios Grammy 2027, programados para el 7 de febrero del próximo año y que se transmitirán en vivo por ABC, Disney+ y Hulu.

De acuerdo con Harvey Mason Jr., CEO de los Grammy, los cambios propuestos por los miembros de la Academia de la Grabación, reflejan el creciente ecosistema musical actual a través de la diversidad de géneros, disciplinas y creadores que lo conforman.

Las modificaciones incluyen la adición de cinco categorías:

Mejor Canción Latina : Reconoce a compositores de temas de música latina con al menos un 51% de su letra en español.

: Reconoce a compositores de temas de música latina con al menos un 51% de su letra en español. Mejor Interpretación de Música Pop Asiática : Premia éxitos de K-pop, J-pop y C-pop que utilicen de forma significativa idiomas de esa región.

: Premia éxitos de K-pop, J-pop y C-pop que utilicen de forma significativa idiomas de esa región. Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional: Reconoce voces destacables dentro del estilo pop.

Reconoce voces destacables dentro del estilo pop. Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B: Premia la mejor colaboración de artistas de rhythm and blues.

Premia la mejor colaboración de artistas de rhythm and blues. Mejor Álbum de Folk Tradicional: Galardona producciones enfocadas en las raíces de la música folclórica.

En total serán 100 categorías las que se reconozcan los Grammy 2027. La cifra más alta desde su consolidación de 2012, año en que redujo su catálogo de 109 a 78 galardones.

Grammy (CBS)

Modifican reglas para los Grammy 2027

Además de agregar cinco categorías nuevas, los Grammy 2027 aplicarán nuevas reglas: