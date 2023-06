Este 12 de junio es un día muy especial -y estresante- para los fans de Taylor Swift -33 años-, ya que es cuando comenzarán a llegar los códigos de Verified Fan de Ticketmaster.

Con las tres fechas confirmadas para México de Taylor Swift para el Foro Sol los próximos 24, 25 y 26 de agosto, los fans de la cantante se registraron previamente para obtener un código Verified Fan.

Si bien el Verified Fan no garantiza la compra de boletos para Taylor Swift, se permitirá el acceso a la fila virtual para poder seleccionar las entradas.

Pero ¿qué hacer en caso de que el correo o mensaje de Verified Fans para Taylor Swift no llegue?

Si no llega el correo de Verfied Fan para Taylor Swift, esto recomienda Ticketmaster

Taylor Swift ha desatado la locura en México y Latinoamérica al confirmar la llegada de su gira The Eras Tour, y este lunes 12 de junio los fans de la cantante ya se encuentran ansiosos.

Ya que desde el pasado 2 y hasta el 5 de junio, hubo un preregistro para ser Verified Fan de Ticketmaster, en donde empezarán a llegar códigos para poder formarse en la fila virtual.

Aunque no se sabe que sistema use Ticketmaster para seleccionar a los Verified Fan para los conciertos de Taylor Swift, es posible que a muchos no les llegue código de acceso.

En el caso de que no llegue el correo o mensaje de Verified Fan para Taylor Swift, tal y como revela la página de Ticketmaster, se pondrán en una lista de espera.

“Cuando la demanda supere la disponibilidad, un proceso tecnológico determinará qué fans registrados verificados obtienen acceso a la venta y cuáles se colocan en lista de espera. Recibirás un correo electrónico el día anterior a la venta de boletos que te informará en que grupo te encuentras” Ticketmaster

Es decir que o puede llegar un correo confirmando que eres Verfied Fan o que estás en la lista de espera de Ticketmaster para Taylor Swift.

En este caso y si quedan algunos código s, comenzarán a llegar al correo para unirse a la fila virtual, la cual también dependerá de la disponibilidad de boletos.

De momento, el acceso para la fila virtual de Taylor Swift y poder comprar boletos para sus conciertos en México, dependerá única y exclusivamente de Ticketmaster.