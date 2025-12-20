“Necesitamos descansar”: CA7RIEL y Paco Amoroso posponen Top of the Hills y la gira

A través de un comunicado de prensa en sus redes sociales el dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso han anunciado que “necesitamos descansar”, por lo que el lanzamiento de su nuevo disco Top of the Hills y la gira han sido pospuestos.

“A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar”. CA7RIEL y Paco Amoroso

Mensaje de CA7RIEL y Paco Amoroso que llega el mismo día que estaba planeado el lanzamiento Top of the Hills, disco que fue “grabado en apenas dos semanas electrizantes”, según la disquera Sony; además de la gira para promocionar este nuevo material.

Pese a que CA7RIEL y Paco Amoroso no detallaron cuándo será su regreso, dejaron claro que no se trata de una separación definitiva, al asegurar que “esperamos volver cuando estemos preparados”.

El éxito frena a CA7RIEL y Paco Amoroso

Al parecer el éxito de CA7RIEL y Paco Amoroso es la razón por la que el dúo argentino ha pospuesto su nuevo disco y gira de conciertos para Top of the Hills.

Pues la carreta de CA7RIEL y Paco Amoroso tomó relevancia luego de su participación en Tiny Desk, con más de 46 millones de vistas en YouTube.

Por lo que el boom del dúo CA7RIEL y Paco Amoroso hizo que se presentaran en más de 60 conciertos en cuatro continentes, así como su participación en festivales como Coachella, Glastonbury y Fuji Rock.

Mientras que en premios, CA7RIEL y Paco Amoroso se alzaron con cinco Latin Grammy en su segundo disco ‘Papota’, lanzado en 2025.