El mundo del espectáculo nuevamente se viste de luto. Steve Mackey ha muerto. El bajista de Pulp deja este mundo a los 56 años.

A través de las redes sociales de Pulp y del propio Steve Mackey se anuncia la muerte, misma que ocurrió esta mañana de jueves 2 de marzo de 2023.

“Nuestro querido amigo y bajista Steve Mackey falleció esta mañana. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, reza.

Asimismo se comparte una fotografía del también productor discográfico de cuando se encontraba de gira por Sudamérica en 2012.

Tuvimos un día libre y Steve sugirió que fuéramos a escalar a los Andes. Así lo hicimos y fue una experiencia completamente mágica. Mucho más mágico que mirar la pared de la habitación del hotel todo el día (que es probablemente lo que habríamos hecho de otra manera). Steve hizo que las cosas sucedieran. En su vida y en la banda y nos gustaría mucho pensar que ahora está de vuelta en esas montañas, en la siguiente etapa de su aventura. Pulp

Es así como la banda de rock alternativo Pulp se despide de su bajista a quien le desean un buen viaje. “Esperamos ponernos al día contigo algún día. Todo nuestro amor”, concluyen.

¿Quién fue Steve Mackey?

Stephen Patrick Mackey es el nombre completo de Steve Mackey, quien nació el 10 de noviembre de 1966.

Saltó a la fama junto a la banda de rock alternativo Pulp; sin embargo, antes de ingresar a la agrupación en 1989 tocó para un grupo de Sheffield llamado Troles Dog Shag.

Apasionado por la música se aventura a la producción de algunos discos por lo que formó una sociedad con Ross Orton, de edad desconocida.

Juntos compusieron, coescribieron y produjeron discos de artistas como M.I.A (47)y Kelis (43) así como de agrupaciones tales como Cornershop, The Horror, The Kills y Florence and the Machine.

Entusiasmado por el éxito que estaba cosechando, trabajó con grupos como Summer Camp, Palm Violets, Willy Moon y Dean Blunts.

Steve Mackey (@steve_mackey / Instagram)

Además de dejar un legado importante en la escena musical, Steve Mackey también llegó a la pantalla grande, tuvo una participación especial en Harry Potter y el cáliz de fuego, como parte de la banda The Weird Sisters junto a Jarvis Cocker (59), Jonny Greenwood (51) y Phil Selway (55) de Radiohead.

Respecto a su vida, estaba casado con la estilista y periodista de moda Katie Grand, de 51 años de edad con quien procreó a un hijo.

Katie Grand se despide de Steve Mackey

Vía Instagram, la propia informa que Steve Mackey estuvo tres meses hospitalizado luchando por su vida.

Así como agradece las muestras de cariño y pide respeto por la difícil situación por la que atraviesa no sin antes despedirse de su amado esposo.