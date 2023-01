Lisa Loring, quien fuera la Merlina original en la serie de The Addams Family , ha muerto a los 64 años de edad.

De acuerdo a un comunicado de Variety , la hija de Lisa Loring, Vanessa Foumberg, confirmó la muerte de su madre de 64 años de edad el pasado sábado 28 de enero del 2023.

Tal y como se reveló, Lisa Loring quien interpretó a Merlina de 1964 a 1966 , murió a causa de un derrame cerebral; aseguraron que “se fue en paz con sus dos hijas cogidas de la mano”.

Asimismo, Laurie Jacobson, una amiga de Lisa Loring, publicó en su página de Facebook que el derrame cerebral que mató a la Merlina original a los 64 años, fue debido a que fumaba y a su presión arterial alta.

“Había estado con soporte vital durante 3 días. Ayer su familia tomó la difícil decisión de quitárselo y ella falleció anoche. Ella quedará incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones como Wednesday Addams” Laurie Jacobson, amiga de Lisa Loring

Fans de Lisa Loring se despiden de la Merlina original a través de las redes sociales

Luego de que se diera a conocer la muerte de Lisa Loring, quien fuera la Merlina original en la serie de la Familia Addams de los años 60, los fans se han despedido de la actriz en redes sociales.

Cabe recordar que Lisa Loring se hizo famosa a la edad de 6 años tras participar en la serie de televisión The Addams Family de 1964, en donde se ganó el corazón de los espectadores como Merlina.

Aunque dos años más tarde se terminó la serie, Lisa Loring apareció en 1977 en la película ‘Halloween with the new Addams Family’, en donde también interpretó a Merlina.

Lisa Loring se inspiró en su actuación en las caricaturas publicadas de Charles Addams en el diario New Yorker.

Cristina Ricci y Jenna Ortega se inspiraron en la actuación de Lisa Loring para ser Merlina

Pero la actuación de Lisa Loring como Merlina original, también sirvió de inspiración para Cristina Ricci de 42 años, quien tomó el papel de la hija mayor de los Addams en la película de 1991 y su secuela.

Incluso Jenna Ortega de 20 años, confesó que también se inspiró en Lisa Loring para interpretar a Merlina en la nueva serie de Netflix de Tim Burton.