Mike Love, cantante, compositor y uno de los integrantes fundadores de The Beach Boys, ha muerto a los 85 años de edad.

El músico estadounidense Mike Love murió la noche del sábado 28 de noviembre, rodeado de su familia, según informó su publicista, Katie Altman.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte de Mike Love ni mayores detalles sobre las circunstancias; en un comunicado, su representante destacó la contribución del artista a la música estadounidense y su influencia en distintas generaciones de músicos.

Mike Love muere a los 85 años, vocalista y fundador de The Beach Boys (Juan Herrero / EFE / EFE)

Mike Love dejó un legado musical con The Beach Boys

Mike Love fundó The Beach Boys en 1961 en California, junto con sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, además de su amigo Al Jardine, en donde la agrupación se convirtió en uno de los referentes del rock y la música surf durante la década de 1960.

Como vocalista y compositor en The Beach Boys, Mike Love participó en la creación de canciones emblemáticas como:

“California Girls”

“Good Vibrations”

“Surfin’ U.S.A.”

“I Get Around”

“Help Me, Rhonda”

Mike Love muere a los 85 años, vocalista y fundador de The Beach Boys (JORGE GUERRERO / AFP / AFP)

De acuerdo con los reportes, The Beach Boys vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo. La banda ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1988 y recibió un Grammy honorífico por su trayectoria en 2001.

La última presentación de Mike Love tuvo lugar el 10 de octubre de 2026 en el Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee, y en 2025 también ingresó al Songwriters Hall of Fame, en reconocimiento a su trayectoria como compositor en The Beach Boys.