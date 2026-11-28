La comunidad de la lucha libre profesional se encuentra de luto tras confirmarse la trágica muerte de Bronson Reed a los 38 años, conocido por se parte de la WWE.

De acuerdo con el reporte de la misma empresa, Bronson Reed murió este 27 de noviembre; dándose a conocer previo a la emisión del episodio grabado de SmackDown.

¿De qué murió Bronson Reed, luchador de la WWE?

A través de sus canales oficiales, la WWE expresó su conmoción y dolor por la muerte de Bronson Reed durante la mañana de este viernes 27 de noviembre.

Hasta donde comentó la misma WWE, Bronson Reed murió de “complicaciones médicas” no especificadas. Se esperan más detalles en los próximos días.

Muerte de Bronson Reed (WWE)

El luchador se encontraba lesionado desde el pasado 7 de noviembre de 2026, cuando se llevó a cabo el evento Crown Jewel en Arabia Saudita.

En dicho evento, fue lanzado sobre un par de mesas, lo que derivó en varias costillas rotas y un pulmón perforado. Se desconoce si esto tuvo que ver con su inesperada muerte.

La empresa extendió sus condolencias a sus seres queridos, dedicando palabras de apoyo hacia su esposa Paige, quien se encuentra embarazada, a su hija, así como a sus amistades y colegas de trabajo.

Bronson Reed era una de las figuras más importantes de la WWE

Bronson Reed construyó una fructífera carrera con el personaje dentro de WWE en los años recientes, siendo una de las caras más reconocibles de los últimos tiempos.

Entre los éxitos más memorables de Bronson Reed figura la conquista del NXT North American Championship y la victoria en la Andre the Giant Memorial Battle Royal en 2024.

En su etapa más reciente, competía en la marca Raw y formaba parte de la facción The Vision, donde mantenía una destacada rivalidad con la superestrella emergente Oba Femi.

Se esperaba que el luchador regresara posteriormente para continuar su historia con el mencionado Oba Femi, pues todo parecía planeado para que esta durara varios meses.